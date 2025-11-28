Ataque a tiros en Frugoni dejó un herido

Un nuevo episodio violento se registró en la noche del lunes, próximo a las 21:00 horas, en la zona de Avenida Frugoni y Parque Centenario, donde un joven de 21 años resultó herido de bala en el brazo y en la pierna izquierda.

Según la información policial, la víctima se encontraba acompañada por una mujer cuando dos masculinos en moto, sin mediar palabra, se acercaron y efectuaron varios disparos, provocándole las lesiones. Tras el ataque, los agresores huyeron.

El caso es investigado como un posible problema personal, aunque la Policía no descarta otras líneas de trabajo mientras avanza la investigación.

El episodio generó amplia repercusión pública y fue registrado en un video que El Acontecer difundió ayer, alcanzando más de 280 mil reproducciones en pocas horas.