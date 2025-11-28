Allanamiento por drogas dejó una condena

Una investigación de la Brigada Departamental Antidrogas derivó en un allanamiento realizado el miércoles pasado en una vivienda ubicada en jurisdicción de la Comisaría 13ª, donde se presumía la comercialización de sustancias ilícitas. Durante el operativo, los efectivos detuvieron a una mujer de 31 años y se incautaron 15,24 gramos de cocaína.

La detenida fue conducida en la jornada de ayer ante la Fiscalía de 1er Turno y posteriormente al Juzgado Letrado de 4º Turno. Finalizada la audiencia, la Justicia dispuso su condena a dos años de penitenciaría como autora penalmente responsable de un delito continuado de suministro de sustancia estupefaciente prohibida.

El procedimiento se enmarca en las actuaciones que la unidad antidrogas viene desarrollando en distintos puntos del departamento para desarticular focos de microtráfico.