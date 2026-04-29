Allanamiento: incautan pistola y escopeta en finca bajo sospecha de drogas y armas

Un hombre de 56 años fue detenido y se encuentra a disposición de la Fiscalía de 2.º Turno tras un allanamiento ejecutado ayer por personal de la Dirección de Investigaciones y la Brigada Departamental Antidrogas en una finca ubicada en jurisdicción de la Comisaría 1.ª.

Trabajo de inteligencia y operativo

A través de trabajos de inteligencia, los efectivos establecieron que en el inmueble podría haber armas de fuego y sustancias estupefacientes. Con esa información como base, se coordinó el allanamiento, que derivó en la detención del hombre y la incautación de los elementos encontrados en la finca.

En el procedimiento se incautaron:

1 pistola calibre 32 .

. 3 municiones calibre 32 .

. 1 escopeta.

La investigación continúa en curso.