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miércoles 29 de abril de 2026

Allanamiento: incautan pistola y escopeta en finca bajo sospecha de drogas y armas

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Allanamiento: incautan pistola y escopeta en finca bajo sospecha de drogas y armas

Un hombre de 56 años fue detenido y se encuentra a disposición de la Fiscalía de 2.º Turno tras un allanamiento ejecutado ayer por personal de la Dirección de Investigaciones y la Brigada Departamental Antidrogas en una finca ubicada en jurisdicción de la Comisaría 1.ª.

Allanamiento: incautan pistola y escopeta en finca bajo sospecha de drogas y armas

Trabajo de inteligencia y operativo

A través de trabajos de inteligencia, los efectivos establecieron que en el inmueble podría haber armas de fuego y sustancias estupefacientes. Con esa información como base, se coordinó el allanamiento, que derivó en la detención del hombre y la incautación de los elementos encontrados en la finca.

En el procedimiento se incautaron:

  • 1 pistola calibre 32.
  • 3 municiones calibre 32.
  • 1 escopeta.

La investigación continúa en curso.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy