Torena alerta por la destrucción del monte ribereño y propone crear una cuadrilla guardamonte en Durazno

En la sesión del jueves 30 de julio de la Junta Departamental de Durazno, el edil del Frente Amplio Conrado Torena presentó un planteo sobre la situación del monte nativo y ribereño del departamento, alertando por actividades descontroladas que lo afectan y proponiendo seis medidas concretas para su protección.

Tala, dragado y lixiviados: los problemas identificados

Torena señaló que el monte nativo y ribereño está siendo afectado por actividades indiscriminadas, y citó como ejemplo visible el deterioro del sendero que conduce del Puerto de los Barriles a Rebollo. Entre los problemas identificados mencionó:

La tala indiscriminada del monte de galería.

El dragado y la extracción de arena que fragmentan el ecosistema fluvial.

La contaminación de las cuencas por lixiviados provenientes de vertederos, industrias y la actividad agropecuaria.

El edil enmarcó su planteo en la ley 19.535 de riego con criterios de conservación de suelos y aguas, y en la ley 17.283, Ley General de Protección del Ambiente.

Las seis propuestas

Torena presentó propuestas concretas para abordar la situación:

Potenciar lo existente: mantener y fortalecer iniciativas de desarrollo turístico y ambiental como el Sendero Ribereño y la travesía en el Yí organizada por la agrupación de Canoa. Cuadrilla guardamonte: robustecer la Dirección de Ambiente de la Intendencia mediante la creación de una cuadrilla capacitada para el cuidado y la preservación directa del monte. Tecnología para fiscalizar: incorporar medios tecnológicos para controlar la tala, la extracción de arena y otras formas de impacto ambiental que hoy pasan desapercibidas. Formación y trabajo digno: ofrecer cursos de manejo ambiental a los trabajadores de la extracción natural para que sean parte activa de la solución. Áreas protegidas: iniciar el proceso para incorporar el monte ribereño del río Yí al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, creado por la ley 17.234. Carrera de guardaparques: gestionar un convenio con UTU para dictar la carrera de guardaparques en Durazno, respondiendo a una demanda del desarrollo turístico y ambiental del departamento.

La interpelación al ejecutivo con sus propias palabras

Torena señaló un punto de coincidencia con el gobierno departamental y citó textualmente el plan de campaña del intendente Algorta: «Cuidar la calidad de nuestro ambiente dotando a la intendencia de los técnicos, funcionarios y recursos necesarios para poder realizar el control real y protección de los recursos naturales».

«Son palabras del ejecutivo y las compartimos plenamente. Por eso queremos solicitarle hoy una postura clara y efectiva sobre el cuidado del ambiente, específicamente del monte ribereño y de sus enormes potencialidades en múltiples dimensiones sociales, económicas, turísticas y educativas», sostuvo.

Torena cerró remarcando la necesidad de políticas de mediano y largo plazo: «El cuidado ambiental no puede quedar limitado a acciones puntuales de corto vuelo».

El pedido formal

Solicitó que sus palabras sean remitidas al Ejecutivo Departamental, a las diputadas Magela Rinaldi y Domingo Rielli, al Ministerio de Ambiente, al Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente de la Intendencia de Durazno, a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud.