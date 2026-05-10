Terminal: el edil Diaz Landoni reclama por el silencio del consorcio y la falta de proyecto

El edil del Partido Nacional Gabriel Diaz Landoni volvió a plantear en la sesión del miércoles 7 de mayo de la Junta Departamental de Durazno su preocupación por el estado de las obras en la terminal de ómnibus y por la falta de información del consorcio que tiene a cargo el proyecto.

«Estamos nuevamente a fojas cero»

«Estamos creo que nuevamente a fojas cero», abrió el edil. «Hemos tratado por todos los medios de que el consorcio aparezca, aclare, nos muestre nuevamente los planos, cuál es el nuevo proyecto».

Diaz Landoni señaló que se realizaron modificaciones sin el procedimiento que correspondería: «Algo cambió, rompieron la fuente. La ley de ordenamiento territorial dice que tiene que pasar por la aprobación de la Junta Departamental. Yo creo que barrieron la fuente y ni siquiera el gobierno, el ejecutivo departamental lo sabía, y dejaron por allí algunos pozos que se hace intransitable».

Mes y medio sin respuesta

El edil recordó que el planteo en la Junta no es nuevo: «Hace más de un mes y medio lo planteamos en esta sala, luego lo planteó el compañero Raúl Curbelo y no hemos tenido respuesta de ninguna naturaleza de cuándo van a venir a mostrarnos un proyecto, algo serio y a decirnos qué es lo que va a pasar con la terminal».

A su entender, en la obra están trabajando «solamente unos pocos funcionarios de Durazno, prácticamente nadie», y lo más grave es que los responsables «no aparecen a dar la cara».

El «agravante»: un supermercado multinacional que llegaría antes que el shopping

A esto, dijo el edil, se le suma ahora un nuevo dato que cambia el escenario. «Y ahora se les viene un agravante. Ahora es voz populi, porque incluso lo manifestó públicamente el señor intendente, que vienen unas empresas que son realmente importantes y que sabemos que tienen y manejan mucho dinero».

«Es una multinacional con muchos supermercados y le va a sacar más de un año de ventaja al shopping. El shopping ya tendría que estar, pero por lo menos por la mitad. Y resulta que ni siquiera ha comenzado a romper, pero no a construir absolutamente nada», sostuvo Diaz Landoni.

Lluvia, accesos y un usuario sin resguardo

El edil también puso el foco en el impacto cotidiano sobre quienes usan la terminal: «Lo único que nos está generando son problemas a los usuarios con los accesos a la terminal, con el estacionamiento. Fíjese que un día como hoy, con todas las precipitaciones que hubieron, no hay ni siquiera un resguardo para la gente que va a abordar un taxímetro».

El pedido formal: convocar otra vez al consorcio

Por todo esto, Diaz Landoni reiteró un pedido expreso a la Mesa: «Queremos reiterarle que la Presidencia, la Secretaría General, convoque nuevamente al consorcio para que venga a decirnos cuál es el proyecto que tiene».