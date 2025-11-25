Sarandí del Yí: Henry Morales impulsa obras claves y denuncia demoras de más de cuatro meses en expedientes

El edil Henry Morales presentó una serie de propuestas prioritarias para el próximo presupuesto quinquenal y denunció demoras de más de cuatro meses en expedientes municipales. La sesión especial de la Junta Departamental, realizada en Sarandí del Yí por los 150 años de la ciudad, dejó planteos fuertes y un reclamo directo al Ejecutivo.

Obras estratégicas para Sarandí del Yí

Una rambla costanera para unir Playa Vieja y el Parque Regules

Morales propuso la construcción de una rambla costanera que conecte Playa Vieja con el Parque Dr. Elías Regules, una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

El proyecto busca:

Integrar espacios urbanos.

espacios urbanos. Mejorar la conexión recreativa.

la conexión recreativa. Potenciar el turismo en torno al río Yí.

El edil también solicitó mejoras generales en Playa Vieja, el Parque Regules y Playa El Polígono, con foco en mantenimiento, seguridad e infraestructura.

Complejo deportivo y canchas barriales

Otra propuesta central es la creación de un complejo deportivo municipal, pensado para concentrar actividades de jóvenes, familias y clubes.

El plan contempla además la instalación de canchas alternativas en distintos barrios, para facilitar el acceso al deporte y desconcentrar la actividad física comunitaria.

Centro Municipal de Bienestar Animal

Morales planteó la creación de un Centro Municipal de Bienestar Animal, que incluiría:

castraciones,

microchip,

servicios veterinarios básicos,

alojamiento temporal,

campañas de tenencia responsable.

El objetivo es abordar de forma integral la presencia de perros callejeros y fortalecer la convivencia en la ciudad.

Sala velatoria, bloquera comunitaria y servicio de barométrica

El edil también propuso incorporar:

una sala velatoria municipal para familias de bajos recursos,

para familias de bajos recursos, una bloquera comunitaria que apoye la autoconstrucción y genere empleo,

que apoye la autoconstrucción y genere empleo, un servicio municipal de barométrica para atender urgencias sanitarias.

Según Morales, estas iniciativas surgen del diálogo con vecinos y organizaciones sociales.

Demoras en expedientes: la denuncia del edil

Más de cuatro meses sin respuesta

En el tramo final de su intervención, Morales exhibió cartas y expedientes de funcionarios municipales que llevan más de cuatro meses sin resolución.

“Nos cuesta creer que estas cosas sigan pasando. Los funcionarios nos consultan todas las semanas y no tenemos respuestas que darles”, afirmó.

El edil señaló que él y sus colegas William Hernández y Estrella Da Silva han buscado reunirse con autoridades del Ejecutivo sin obtener respuesta.

Pedido directo al Intendente

Morales solicitó al Intendente que agilice los trámites y brinde soluciones a los trabajadores afectados:

“Los funcionarios necesitan respuestas claras y en tiempo. No podemos seguir postergando situaciones que impactan en su vida laboral.”