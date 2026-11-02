Saneamiento en Sarandí del Yí: Gelós propone que la Intendencia aporte recursos para ampliar las obras

El edil del Partido Nacional Luis Gelós propuso que la Intendencia de Durazno estudie la posibilidad de aportar recursos para ampliar las obras de saneamiento en Sarandí del Yí, cuya inversión prevista asciende a US$ 15 millones. Durante la sesión de la Junta Departamental del jueves 29 de octubre, destacó las gestiones realizadas por el municipio ante OSE y planteó que el Gobierno Departamental considere incorporar partidas económicas en una futura modificación presupuestal.

El legislador resaltó los avances alcanzados tras la reunión que mantuvieron autoridades municipales con equipos técnicos y asesores del directorio de OSE, en la que fueron presentadas más de 300 solicitudes de vecinos interesados en incorporarse al servicio de saneamiento.

Gelós recordó que el proyecto contempla una inversión inicial de US$ 8 millones, a la que se sumó una ampliación prevista de US$ 7 millones, elevando el monto total a US$ 15 millones.

Propone estudiar aportes departamentales para las obras

El edil destacó la participación del alcalde de Sarandí del Yí, Mario Pereyra, y los concejales Mauricio Rojas y Alejandro Fagián en las gestiones realizadas ante el organismo.

Consideró que la ampliación del sistema permitirá mejorar las condiciones sanitarias de numerosos hogares, aunque todavía resta definir cuántas de las solicitudes presentadas podrán concretarse y en qué plazos.

En ese marco, planteó que la Intendencia de Durazno también podría contribuir económicamente al proyecto.

«Creemos que nuestro Gobierno Departamental podrá estar atento, analizar números y apoyar para dicha obra y a los vecinos», manifestó.

Para ello, sugirió estudiar la inclusión de partidas en la próxima rendición de cuentas y una eventual modificación presupuestal, que podría presentarse hasta el 30 de junio de 2027.

La propuesta no implica que exista actualmente una partida departamental aprobada para ese destino.

El Acontecer había informado el pasado 23 de octubre sobre la inversión prevista de US$ 15 millones y la presentación de más de 300 solicitudes de conexión ante OSE.

Gelós felicitó al Gobierno Nacional, al directorio de OSE, al director de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Martín Tierno, y a las autoridades municipales por las gestiones realizadas.

Solicitó que sus palabras fueran remitidas al Municipio de Sarandí del Yí, al directorio de OSE y al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Preocupación por posibles lluvias intensas y la caminería rural

En otro tramo de su intervención, el edil planteó la necesidad de anticipar recursos para el mantenimiento de la caminería departamental ante la posibilidad de un período de precipitaciones superiores a lo habitual.

Gelós hizo referencia al fenómeno climático conocido como El Niño, y advirtió que un escenario de lluvias intensas podría ocasionar un deterioro extraordinario de los caminos rurales.

A su entender, esta situación justificaría prever partidas adicionales destinadas a reparaciones y mantenimiento, especialmente por la importancia de esas vías para la actividad productiva.

Propuso que el Gobierno Departamental evalúe la posibilidad de reasignar recursos mediante una modificación presupuestal que acompañe la rendición de cuentas correspondiente a 2026.

El planteo fue formulado como una medida preventiva ante un eventual escenario climático adverso, no como una constatación de que esas precipitaciones vayan a producirse.

Reiteró su proyecto sobre regularización de asentamientos

Al comienzo de su intervención, Gelós también informó que presentó en la mesa de entrada de la Junta una solicitud para remitir al intendente el proyecto de decreto vinculado con la regularización de asentamientos, que había planteado originalmente el 17 de setiembre.

La iniciativa ya había sido abordada por el edil durante el tratamiento de la situación de construcciones y fraccionamientos irregulares en el departamento.

En octubre, El Acontecer informó sobre su propuesta para regularizar construcciones existentes y establecer controles frente a nuevos asentamientos.

Finalmente, solicitó que las consideraciones relacionadas con posibles modificaciones presupuestales fueran remitidas al intendente de Durazno.