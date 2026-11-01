Saneamiento sin respuestas: reclaman por barométricas para La Paloma, El Carmen y Carlos Reyles

El edil del Partido Colorado Renel Mohozzo reclamó respuestas sobre las soluciones de saneamiento anunciadas para La Paloma, Ciudad del Carmen y Carlos Reyles. Durante la sesión de la Junta Departamental de Durazno del jueves 29 de octubre, señaló que han transcurrido varios meses sin información sobre un posible acuerdo entre OSE y la Intendencia para disponer de camiones barométricos en esas localidades.

El representante colorado recordó que, ante la falta de obras de saneamiento convencional, se había planteado una solución alternativa mediante el servicio de barométricas, con participación de ambos organismos.

Según explicó, OSE se había comprometido a atender la necesidad mediante camiones barométricos, mientras que el Ejecutivo Departamental se encargaría de aportar personal y combustible.

Sin embargo, afirmó que todavía no recibió información que permita conocer los avances de esa propuesta.

Pidió conocer el estado del acuerdo y de la licitación

Mohozzo sostuvo que la preocupación persiste entre los vecinos de las tres localidades, donde el saneamiento continúa siendo una necesidad sin solución definitiva.

«Desde la solicitud y hasta el momento han transcurrido unos cuantos meses y no hemos tenido información para saber en qué estado está, a nivel de organismos, este tema», manifestó.

Por ese motivo, reiteró el pedido de información y solicitó una respuesta sobre dos aspectos concretos: si finalmente hubo un entendimiento entre OSE y la Intendencia, y en qué estado se encuentra la licitación de los camiones barométricos.

El planteo fue dirigido al Ejecutivo Departamental y al directorio de OSE.

Rebollo: una alcantarilla proyectada para evitar el aislamiento

En otro tramo de su intervención, el edil volvió a referirse a la situación del paraje Rebollo, donde los vecinos enfrentan dificultades de circulación durante las lluvias por el desborde de una cañada.

Mohozzo recordó que está prevista la construcción de una alcantarilla para permitir el paso y evitar que las familias de la zona queden aisladas.

Según indicó, la obra ya fue presupuestada, pero se desconoce cuándo comenzarán los trabajos.

El problema no es nuevo. En octubre de 2025, el propio edil había advertido que vecinos de Rebollo quedaban aislados incluso con lluvias de escasa intensidad, y reclamó una intervención para garantizar la conectividad del paraje.

En esta oportunidad, además de reiterar la necesidad de la alcantarilla, pidió acondicionar la caminería de acceso a la playa de Rebollo, ante la proximidad de la temporada de verano.

Destacó las características naturales del lugar y consideró necesario mejorar sus accesos para facilitar la llegada de visitantes y vecinos.

Barrio La Loma: dudas sobre el alcance de las obras

El tercer planteo estuvo relacionado con las obras de cordón cuneta y asfaltado solicitadas por vecinos del barrio La Loma, en la ciudad de Durazno.

Mohozzo señaló que recientemente comenzaron los trabajos de cordón cuneta en calle Presbítero Álvarez, pero que surgieron dudas sobre si la intervención abarcará todas las calles incluidas en el proyecto presupuestado.

Según relató, algunos vecinos habían recibido información de que, por el momento, únicamente se trabajaría sobre Presbítero Álvarez.

El edil indicó que se comunicó con el director de Obras de la Intendencia, quien le transmitió que se ejecutaría la totalidad de los trabajos previstos.

Pese a esa respuesta, solicitó información formal sobre el alcance de la intervención, para despejar las dudas de los residentes.

Los planteos vinculados con Rebollo y barrio La Loma fueron dirigidos al Ejecutivo Departamental, la Dirección de Obras de la Intendencia y la Comisión de Obras de la Junta Departamental.