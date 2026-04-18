Reclaman una placita para Las Higueras y cuestionan obras viales en Feliciano

Dos planteos convergieron en la agenda reciente de reclamos vecinales en Durazno: la necesidad de generar espacios de integración en barrios en crecimiento y el cuestionamiento a intervenciones viales deficientes en zonas rurales. Ambos pedidos ponen en discusión no solo la asignación de recursos, sino también la calidad técnica con que se ejecutan las obras públicas.

Las Higueras, un barrio en expansión que pide una placita

En el marco de los recientes anuncios vinculados a programas de mejora urbana —como la implementación del programa nacional «Más Barrio» en la zona—, surgió un planteo centrado en una necesidad concreta: generar espacios públicos que acompañen el crecimiento del barrio Las Higueras.

La zona, donde se ubican una escuela y un CAIF, fue señalada como ejemplo de un área en expansión que requiere infraestructura comunitaria acorde a su desarrollo demográfico. Los vecinos proponen la creación de una placita en un predio cercano, entendiendo que no solo aportaría un lugar de recreación para niños y familias, sino también un punto de integración social y mayor presencia institucional en el territorio.

La iniciativa apunta a fortalecer la convivencia y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en el entorno, especialmente en un barrio que continúa sumando población y que ha sido identificado a nivel nacional como zona prioritaria de intervención.

Obras bajo cuestionamiento en la zona de Feliciano

En otro plano, se plantearon críticas a trabajos de mantenimiento vial realizados en zonas rurales del departamento, particularmente en el área de Feliciano. El cuestionamiento apuntó a la calidad de las intervenciones, señalando que los trabajos realizados no cumplen con estándares adecuados y terminan deteriorándose con rapidez, lo que obliga a nuevas reparaciones en plazos cortos.

El foco del planteo no estuvo solo en el resultado visible de las obras, sino en una cuestión más estructural: la necesidad de contar con personal capacitado para ejecutar este tipo de tareas. Se advirtió que las intervenciones deficientes no solo implican un mal uso de los recursos públicos, sino que también generan malestar en la población, especialmente en zonas rurales donde los caminos son vitales para la vida cotidiana.

Un reclamo por gestión y eficiencia

Las observaciones apuntan a la importancia de mejorar la planificación y ejecución de las obras, especialmente en el interior del departamento, donde el mantenimiento de caminos y calles resulta clave tanto para la vida cotidiana de los vecinos como para la actividad productiva de la zona.

Detrás de los planteos concretos se asoma una preocupación de fondo: cuando las respuestas institucionales no son adecuadas, se erosiona la confianza de los contribuyentes, que esperan ver reflejado su aporte en obras de calidad y durabilidad.

Un doble desafío: invertir y hacerlo bien

Los planteos elevados dejan en evidencia un doble desafío para la gestión departamental. Por un lado, atender las demandas de infraestructura social en barrios en crecimiento, como Las Higueras, donde la expansión poblacional requiere acompañamiento del Estado con espacios comunitarios. Por otro, garantizar que las intervenciones públicas —especialmente en el interior— se realicen con criterio técnico y eficiencia adecuados a las necesidades reales.

La discusión, en definitiva, no pasa únicamente por destinar recursos. Pasa por asegurar que cada obra cumpla su objetivo y que responda efectivamente a las demandas planteadas por la comunidad. Invertir bien, no solo invertir.