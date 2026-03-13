Reclaman tomógrafo y mamógrafo para el Hospital de Durazno

La necesidad de incorporar un tomógrafo y un mamógrafo al Hospital Dr. Emilio Penza fue planteada en la Junta Departamental de Durazno durante una intervención del edil Daniel Lerena.

El legislador departamental solicitó que el planteo sea elevado al Parlamento y a las autoridades nacionales de salud, con el objetivo de analizar soluciones que permitan mejorar la capacidad diagnóstica del principal centro hospitalario del departamento.

Un hospital clave para la salud pública

Durante la exposición se recordó que más de 30.000 personas se atienden en el sistema público de salud en Durazno, lo que refleja la relevancia del hospital y de la red asistencial gestionada por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

A la atención hospitalaria se suma una red integrada por 31 policlínicas urbanas y rurales, que constituyen el primer nivel de asistencia para gran parte de la población.

El Hospital Emilio Penza cuenta actualmente con unas 60 camas de internación, servicios de cirugía, medicina y pediatría, bloque quirúrgico, sala de partos, recepción de recién nacidos y un sector de emergencia con atención crítica.

Falta de equipamiento para diagnósticos

Uno de los aspectos señalados durante la intervención fue la ausencia de equipamiento diagnóstico clave.

El hospital no dispone de tomógrafo axial computarizado y el equipo de mamografía se encuentra fuera de funcionamiento desde hace varios meses, lo que limita la realización de estudios esenciales.

Esta situación obliga a derivar pacientes a otros departamentos o a instituciones privadas, generando demoras en los diagnósticos, mayores costos para el sistema y dificultades para los pacientes y sus familias.

Importancia del diagnóstico temprano

La mamografía es una herramienta fundamental para detectar tempranamente el cáncer de mama, mientras que la tomografía permite diagnosticar traumatismos, accidentes y diversas patologías en situaciones de urgencia.

Contar con ambos equipos en funcionamiento permitiría mejorar la calidad de la atención médica y reducir los tiempos de respuesta ante situaciones críticas.

También plantean reforzar recursos humanos

Además del equipamiento, se mencionó la necesidad de fortalecer los recursos humanos, incorporando más médicos especialistas y personal de enfermería para ampliar la cobertura asistencial.

En ese contexto se señaló que, por su ubicación estratégica en el centro del país, el hospital podría consolidarse como un centro regional de referencia en materia de salud.

El planteo fue derivado al Parlamento nacional y a la Comisión de Salud de la Junta Departamental, donde continuará su análisis.

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