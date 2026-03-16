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martes 17 de marzo de 2026

Pereyra propone crear sistema para ordenar la publicidad en espacios públicos

Por Lectura: 3 minutos
Pereyra propone crear sistema para ordenar la publicidad en espacios públicos
Edil Andrés Pereyra; Partido Nacional

El edil Andrés Pereyra presentó en la Junta Departamental un proyecto para regular el uso publicitario de espacios públicos en Durazno, con el objetivo de ordenar el paisaje urbano, fijar criterios claros de cobro y mejorar la recaudación departamental.

El edil Andrés Pereyra presentó un proyecto en la Junta Departamental de Durazno que propone ordenar, valorizar y regular el uso de los espacios públicos con fines publicitarios.

La iniciativa parte de la base de que estos espacios constituyen un activo patrimonial de la comunidad, por lo que su administración debería realizarse con criterios de transparencia, eficiencia y responsabilidad.

Según explicó el legislador, actualmente la publicidad en la vía pública presenta una distribución heterogénea, escasa regulación efectiva y ausencia de criterios técnicos claros para establecer valores, lo que genera desigualdades entre anunciantes y dificulta el control por parte de la Intendencia.

Creación del SIDEPU

El proyecto propone la creación del Sistema Departamental de Publicidad en Espacios Públicos (SIDEPU), una herramienta que se apoyaría en tres pilares principales:

Ordenamiento territorial y estético.
Se establecerían zonas diferenciadas dentro del departamento —como el centro de Durazno, avenida Churchill, ruta 5, barrios, Sarandí del Yí y centros poblados— tomando en cuenta la visibilidad, el flujo vehicular y el valor estratégico de cada área.

Valoración objetiva del espacio publicitario.
El sistema incluiría coeficientes técnicos para determinar el valor del metro cuadrado publicitario, considerando factores como la ubicación, el tipo de soporte y el flujo de tránsito o peatones.

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Tributación específica.
Se crearía una tasa por el uso especial del espacio público con fines publicitarios. Los recursos recaudados podrían destinarse al mantenimiento urbano, iluminación, espacios verdes, mobiliario urbano y embellecimiento de la ciudad.

Registro, control y sanciones

El proyecto también prevé mecanismos de registro, habilitación y fiscalización, con el objetivo de asegurar que la actividad publicitaria se desarrolle dentro de un marco normativo claro.

La Intendencia sería la encargada de controlar aspectos como:

  • ubicación de los soportes
  • dimensiones
  • condiciones de seguridad
  • cumplimiento de criterios estéticos
  • pago de tributos correspondientes

En caso de incumplimiento, se contemplan sanciones que podrían incluir multas, retiro del soporte publicitario o inhabilitación del operador.

Zonas y soportes publicitarios

El proyecto establece una zonificación inicial del departamento que incluye:

  • Centro de Durazno
  • Avenida Churchill
  • Ruta 5 (travesía urbana)
  • Ruta 5 en zona periférica
  • Barrios consolidados
  • Barrios periféricos
  • Centro de Sarandí del Yí
  • Barrios de Sarandí del Yí
  • Centros poblados menores

En cuanto a los soportes publicitarios, se contemplan distintas categorías como pantallas digitales LED, carteles de gran formato, cartelería mediana, mobiliario urbano con publicidad, murales patrocinados y señalética adoptada.

Según Pereyra, la iniciativa busca ordenar el paisaje urbano, promover inversiones privadas en infraestructura pública y generar ingresos para el departamento sin aumentar la carga sobre los contribuyentes tradicionales.

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