Proponen ceder vehículo de la Junta al CECOED para emergencias en Durazno

La posibilidad de que un vehículo de la Junta Departamental de Durazno sea destinado al apoyo de operativos de emergencia fue planteada durante la última sesión del legislativo departamental.

La propuesta apunta a poner a disposición del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED) una unidad que actualmente tendría escasa utilización, buscando fortalecer la respuesta ante situaciones críticas vinculadas a inundaciones o personas en situación de calle.

Un recurso “subutilizado” para emergencias

El planteo fue realizado en sala por el edil Claudio González, del Frente Amplio, quien sostuvo que la medida no implicaría costos adicionales para la Junta Departamental.

Durante su exposición, el curul recordó que la Ley Nº 18.621, que regula el Sistema Nacional de Emergencias desde 2009, establece que el Comité Departamental de Emergencias es el órgano encargado de coordinar políticas y estrategias locales frente a situaciones críticas.

En ese marco, señaló que la propia Junta Departamental integra institucionalmente ese sistema a través de su presidencia.

“Si somos parte del sistema, tenemos también la responsabilidad de contribuir con los recursos que tenemos disponibles”, expresó.

Inundaciones y alerta roja como contexto

El edil vinculó la propuesta con situaciones que habitualmente enfrenta el departamento, particularmente durante crecidas del río Yí y eventos climáticos adversos.

También hizo referencia a la actual alerta roja decretada por el gobierno nacional para personas en situación de calle ante las bajas temperaturas.

“A esto ahora tenemos que sumar la situación que se está viviendo hoy con un decreto de alerta roja por parte del gobierno nacional para personas en situación de calle”, indicó.

Según explicó, el CECOED cumple tareas de localización y traslado de personas vulnerables durante este tipo de operativos.

“Puede marcar una pequeña diferencia”

González sostuvo que el vehículo perteneciente a la Junta Departamental podría colaborar en esos procedimientos cuando sea requerido, sin que ello implique transferir su titularidad ni modificar su pertenencia institucional.

“No estamos hablando de entregarlo ni de perder su titularidad. Estamos hablando de ponerlo a disposición de manera coordinada y organizada”, afirmó.

El legislador consideró además que se trata de una decisión que fortalecería la articulación interinstitucional en momentos críticos.

“Puede marcar una pequeña diferencia”, señaló durante su intervención.

La propuesta pasó a comisión

El edil solicitó finalmente que sus palabras fueran remitidas a la Comisión de Asuntos Internos, con el objetivo de avanzar en contactos formales con el CECOED departamental y evaluar la concreción del acuerdo.

La iniciativa deberá ahora ser considerada dentro de la Junta Departamental.