El edil colorado Gabriel Montes de Oca presentó un pedido de informes al intendente de Durazno para conocer cómo se está ejecutando el Plan Veredas, cuántos contribuyentes se han inscripto y qué ocurrirá con los recursos que no lleguen a utilizarse de los $12 millones anuales previstos para el programa. También cuestionó las dificultades que, a su entender, enfrentan los vecinos de menores recursos para acceder al beneficio.

El planteo fue realizado durante la sesión del jueves 19 de noviembre de la Junta Departamental, en representación del sector Unir para Crecer del Partido Colorado.

Montes de Oca fundamentó su solicitud en el artículo 284 de la Constitución de la República y en el artículo 81, literal D, del reglamento interno del Legislativo departamental.

Versiones diferentes sobre la cantidad de interesados

Uno de los principales cuestionamientos del edil estuvo relacionado con la información difundida por distintos integrantes del Ejecutivo departamental acerca de la respuesta de los contribuyentes al programa.

Según manifestó, mientras el director de Hacienda había destacado la importante demanda que estaba recibiendo el Plan Veredas, otro funcionario municipal había señalado públicamente que solamente existían seis personas anotadas.

Para Montes de Oca, esa diferencia genera dudas sobre el alcance real que está teniendo la iniciativa.

El representante colorado sostuvo que la Junta Departamental aprobó una partida de $12 millones anuales para el programa y consideró necesario conocer si habrá suficientes interesados para utilizar esos recursos.

«Yo quiero saber si se van a gastar los 12 millones de pesos o esa plata que sobra de los 12 millones de pesos, ¿a qué rumbo va a tomar ese dinero que le va a sobrar a la Intendencia anualmente?», planteó durante su intervención.

El edil solicitó así que el Ejecutivo aclare cuántas solicitudes se han recibido, cuál es el nivel de ejecución previsto y qué destino tendrán los fondos que eventualmente no sean utilizados.

La cifra de seis inscriptos fue mencionada por Montes de Oca a partir de declaraciones que atribuyó a un funcionario de la Intendencia. No constituye, por el momento, un dato oficialmente confirmado en la información recabada para esta nota.

La situación de los vecinos con deudas

Otro de los aspectos que preocupan al representante colorado es la situación de quienes mantienen deudas con la Intendencia y, por ese motivo, encuentran dificultades para acceder al programa.

Montes de Oca señaló que hay contribuyentes que desean construir o reparar sus veredas, pero que no están en condiciones económicas de regularizar sus obligaciones tributarias.

A su entender, el sistema debería contemplar con mayor flexibilidad esas situaciones.

«¿Qué beneficio hay para el más débil?», preguntó el edil, al señalar que algunas familias atraviesan dificultades incluso para afrontar gastos básicos, como las facturas de electricidad y agua.

También mencionó que las diferencias económicas entre vecinos pueden generar situaciones complejas cuando una propiedad tiene su vereda en condiciones y otra no cuenta con recursos para realizar las obras.

El edil consideró que la accesibilidad y la necesidad de contar con espacios adecuados para transitar deben formar parte del análisis de la Intendencia.

El problema de tener que pagar primero la obra

Montes de Oca también cuestionó una de las características del funcionamiento del Plan Veredas: el subsidio municipal se entrega después de que el interesado realiza los trabajos.

Según explicó, aun quienes se encuentran al día con sus tributos pueden tener dificultades para reunir el dinero necesario para comenzar la construcción.

El representante sostuvo que el mecanismo obliga a los vecinos a financiar inicialmente la obra con recursos propios y esperar luego la devolución de la parte correspondiente por parte de la Intendencia.

Esa exigencia, consideró, podría convertirse en un obstáculo para los hogares que más necesitan mejorar sus veredas.

«Lo veo muy difícil el Plan Veredas», afirmó durante su exposición.

Por ese motivo, pidió conocer con mayor detalle cómo está implementando el Ejecutivo departamental el programa y qué posibilidades existen de facilitar el acceso a los contribuyentes de menores ingresos.

Cómo funciona actualmente el Plan Veredas

El Gobierno de Durazno puso en funcionamiento el nuevo Plan Veredass el 3 de noviembre, mediante un régimen de subsidios previsto en el Decreto Departamental N.º 2707/2026.

El beneficio contempla aportes municipales que van del 35 % al 75 % del costo de referencia de las obras, dependiendo de la franja de Contribución Inmobiliaria Urbana correspondiente al inmueble.

También existe la posibilidad de otorgar un subsidio del 100 % en situaciones sociofamiliares especiales, cuando un informe del Departamento de Promoción Social lo justifique y la Administración tenga especial interés en ejecutar la obra.

Para acceder al programa, los solicitantes deben estar al día con la Contribución Inmobiliaria o mantener al corriente las cuotas de un convenio de pago vigente.

El procedimiento establece que el interesado presente la solicitud ante el Departamento de Obras y, una vez aprobada, ejecute los trabajos dentro del plazo previsto.

Posteriormente, la Intendencia inspecciona la obra y tramita el reintegro correspondiente, sujeto a disponibilidad presupuestal.

Estas condiciones explican parte de las dificultades señaladas por Montes de Oca, particularmente en relación con los contribuyentes endeudados y con quienes no disponen del dinero necesario para financiar inicialmente los trabajos.

El Acontecer publicó anteriormente una guía con los porcentajes de subsidio, requisitos y procedimiento para acceder al Plan Veredass de Durazno.

Un nuevo planteo sobre un programa que ya había cuestionado

No es la primera vez que Gabriel Montes de Oca lleva el tema de las veredas a la Junta Departamental.

En setiembre había propuesto estudiar la posibilidad de vincular la construcción y reparación de aceras con oportunidades de empleo para trabajadores locales.

En aquella oportunidad, planteó realizar un relevamiento departamental de las veredas y establecer prioridades, especialmente en zonas cercanas a centros educativos, servicios de salud y espacios públicos.

Su propuesta apuntaba a mejorar la infraestructura peatonal y, al mismo tiempo, generar oportunidades laborales mediante mecanismos de contratación legalmente habilitados.

Ahora, el edil incorporó nuevos cuestionamientos relacionados con la ejecución de los recursos y las condiciones de acceso al programa.

Espera respuestas del Ejecutivo departamental

Al finalizar su intervención, Montes de Oca insistió en que pretende conocer cómo se está desarrollando el Plan Veredas y si los recursos previstos podrán alcanzar efectivamente a los contribuyentes.

Sus interrogantes se concentran en la cantidad de solicitudes recibidas, la utilización de los $12 millones anuales, el eventual destino de los fondos no ejecutados y las alternativas para facilitar el acceso a las familias con mayores dificultades económicas.

El pedido de informes abre una instancia para que el Ejecutivo departamental aporte datos sobre la implementación del programa y responda a las inquietudes planteadas desde la Junta Departamental.