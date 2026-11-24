A pocas semanas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, la edila del Frente Amplio María Bocchiardo reclamó a la Intendencia de Durazno y a los municipios que intensifiquen los controles sobre la comercialización y el uso de pirotecnia sonora, al advertir que persisten incumplimientos de la normativa departamental.

Durante la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental del jueves 19 de noviembre, la legisladora recordó que el decreto N.º 2534 fue aprobado el 18 de diciembre de 2020 y que sus prohibiciones comenzaron a regir el 1.º de marzo de 2021.

Según expresó, aunque se ha registrado una disminución en la exposición y venta pública de estos productos, no ha ocurrido lo mismo con su utilización.

«No estamos ante una falta de marco legal, sino ante la necesidad urgente de que las herramientas que ya existen se traduzcan en fiscalización efectiva», sostuvo.

El impacto en las personas y los animales

Bocchiardo hizo especial énfasis en las consecuencias que los estruendos provocan en personas con trastornos del espectro autista, hipersensibilidad sensorial e hiperacusia.

«Lo que para algunos representa unos minutos de festejo, para las familias que conviven con el autismo significa crisis profundas, desregulación y un sufrimiento que es totalmente evitable», manifestó.

También señaló las consecuencias que la pirotecnia sonora genera en los animales domésticos, especialmente perros y gatos, que pueden sufrir episodios de pánico y desorientación, con el consiguiente riesgo de extravíos y accidentes.

Multas de entre 3 y 100 UR

La edila recordó que el decreto faculta a la Intendencia a requisar y destruir el material pirotécnico sonoro cuando se constate su exposición o venta, además de disponer campañas educativas de concientización.

La normativa también contempla multas de entre 3 y 100 unidades reajustables (UR), así como eventuales inhabilitaciones comerciales.

La aplicación de estas disposiciones ya había sido motivo de cuestionamientos en la Junta Departamental en diciembre de 2022.

Reclamo ante la proximidad de las fiestas

Ante la cercanía de las celebraciones de fin de año y otros festejos organizados por clubes y agrupaciones, Bocchiardo solicitó a las autoridades departamentales y municipales que instrumenten controles efectivos, continuos y sostenidos en todo el territorio.

Asimismo, destacó la existencia de alternativas de pirotecnia lumínica sin estruendo.

«No se trata de impedir el festejo, sino de construir una convivencia donde el disfrute de unos no implique la angustia de otros», expresó.

Finalmente, solicitó que sus palabras fueran remitidas al Departamento de Convivencia de la Intendencia y a la Comisión de Convivencia de la Junta Departamental.

Ver la intervención completa de María Bocchiardo.