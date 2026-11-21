En medio de la polémica nacional por el costo de la patente de rodados, el edil nacionalista Andrés Pereyra propuso que la Junta Departamental de Durazno abra una instancia de trabajo para revisar los criterios con los que el SUCIVE determina el valor de los vehículos y analizar el destino de los recursos recaudados. El representante sarandiyense sostuvo que los reclamos de los contribuyentes merecen respuestas y planteó abordar el asunto mediante un trabajo conjunto entre las comisiones de Tránsito y Hacienda.

La iniciativa fue presentada durante los asuntos previos de la sesión del jueves de la Junta Departamental, en un contexto marcado por las críticas a la decisión del Congreso de Intendentes de mantener para 2027 los importes de patente de los vehículos usados a combustión.

Pereyra aclaró que su planteo no pretende cuestionar la existencia del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE), sino aportar elementos para mejorar su funcionamiento y fortalecer la confianza de los contribuyentes.

Revisar si los aforos reflejan el valor real de los vehículos

El edil sostuvo que existe preocupación entre propietarios de vehículos particulares y personas que dependen de ellos para trabajar, transportar mercaderías o desarrollar actividades productivas.

A su entender, ese malestar debe ser escuchado y estudiado, especialmente cuando las condiciones del mercado automotor han cambiado considerablemente.

Actualmente conviven vehículos eléctricos y a combustión, unidades nuevas y usadas, además de automotores destinados al trabajo y al uso familiar.

Esa diversidad, consideró Pereyra, justifica revisar periódicamente los aforos utilizados por el SUCIVE y comprobar si los valores asignados mantienen una relación razonable con los precios de mercado.

También planteó considerar la capacidad económica de los contribuyentes dentro de una discusión más amplia sobre el costo de la patente.

El edil recordó que Durazno adhirió al sistema unificado en 2012, mediante el Decreto Departamental N.º 2256, aprobado por la propia Junta Departamental.

Por esa razón, entiende que el organismo legislativo tiene una responsabilidad institucional en el seguimiento del sistema y en la evaluación de sus criterios de funcionamiento.

La discusión también debe incluir el destino de la recaudación

Otro de los puntos planteados por Pereyra fue la necesidad de analizar para qué se utilizan los recursos que ingresan por concepto de patente de rodados.

El edil sostuvo que la discusión pública no debería limitarse exclusivamente a cuánto se cobra, sino incorporar también información sobre el destino de esos fondos.

En ese sentido, recordó una iniciativa que había promovido anteriormente para destinar el 85 % de lo recaudado por multas de tránsito a caminería rural, señalización y seguridad vial.

Su planteo respondía a la idea de que los contribuyentes puedan identificar de manera más clara cómo los recursos que aportan se traducen en obras, servicios e infraestructura.

Con ese mismo criterio, propuso estudiar la distribución de los ingresos vinculados con el SUCIVE y fortalecer los mecanismos de transparencia e información pública.

El objetivo, explicó, es mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre la utilización de los recursos departamentales.

Un planteo que se suma al debate abierto por Algorta

La intervención de Pereyra se produce en momentos en que la patente de rodados ocupa un lugar central en la discusión política nacional.

Recientemente, el intendente de Durazno, Felipe Algorta, reconoció en declaraciones a El Acontecer que, si dependiera exclusivamente de su voluntad, aplicaría una rebaja del 30 % en el tributo.

Sin embargo, advirtió que una reducción de esa magnitud comprometería los recursos necesarios para sostener obras, servicios y compromisos presupuestales de las intendencias.

El jefe comunal también planteó la necesidad de revisar los mecanismos de cálculo de los aforos y el papel que cumple Autodata en la determinación de los valores de referencia de los vehículos.

En esa entrevista, Algorta explicó por qué considera necesario revisar la patente, aunque advirtió sobre las consecuencias de una rebaja inmediata del 30 %.

La propuesta presentada ahora por Pereyra incorpora otra dimensión al debate: la posibilidad de que la Junta Departamental estudie los criterios del sistema y el destino de la recaudación desde su función de contralor.

Un antecedente sobre las multas de tránsito

El edil ya había planteado anteriormente la necesidad de mejorar la información pública y revisar determinados aspectos del sistema de sanciones de tránsito.

En abril de este año, El Acontecer informó sobre una propuesta para reformar el funcionamiento de los radares, con especial atención a la transparencia, el destino de las multas y la prevención de siniestros.

En aquella oportunidad, Pereyra también había señalado la importancia de que los ingresos obtenidos mediante las sanciones pudieran vincularse con mejoras concretas para la circulación y la seguridad vial.

La nueva iniciativa mantiene esa preocupación, pero amplía el análisis hacia los valores de patente y los recursos asociados al sistema de cobro vehicular.

Pidió que las comisiones de Tránsito y Hacienda estudien el tema

Al finalizar su intervención, Pereyra solicitó que las comisiones de Tránsito y Hacienda coordinen el tratamiento del asunto e incorporen un punto específico sobre los aforos y el destino de la recaudación.

El edil insistió en que su propuesta no desconoce la necesidad de que los gobiernos departamentales cuenten con recursos para financiar servicios públicos.

Por el contrario, sostuvo que pretende contribuir a mejorar el sistema y buscar soluciones que contemplen tanto las obligaciones de la administración como la realidad económica de quienes pagan sus tributos.

«Escuchar, estudiar y proponer. Ese debe ser el camino», resumió el representante nacionalista de Sarandí del Yí.

Por ahora, se trata de una iniciativa planteada ante la Junta Departamental. Su eventual tratamiento y las conclusiones que puedan surgir dependerán del trabajo que desarrollen las comisiones involucradas.