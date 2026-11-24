La preocupación de pequeños comerciantes de Durazno ante los controles municipales y los gastos que deberían afrontar en sus establecimientos fue trasladada a la Junta Departamental por el edil del Frente Amplio Rodrigo Castro, quien propuso analizar la situación en el ámbito de la Comisión de Industria.

Durante la sesión del jueves 19 de noviembre, el legislador manifestó haber recibido inquietudes de comerciantes locales sobre las inversiones que tendrían que realizar en sus negocios, en un contexto que, según señaló, ya presenta dificultades por la competencia con las grandes superficies comerciales.

Castro consideró necesario conocer de primera mano la posición del Ejecutivo departamental y las características de las medidas que generan preocupación en el sector.

Plantea un abordaje multipartidario

El edil solicitó que el asunto sea remitido a la Comisión de Industria de la Junta Departamental, integrada por representantes de los distintos partidos políticos.

Entre las posibles acciones, mencionó la formulación de pedidos de informes, la convocatoria a autoridades del Ejecutivo departamental para brindar explicaciones y la elaboración de propuestas.

«Es la economía de muchos comerciantes que están en los barrios de toda la ciudad. Y eso es algo que nos preocupa», expresó.

Castro insistió en la necesidad de contar con información precisa antes de avanzar en eventuales planteamientos o iniciativas.