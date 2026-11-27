La decisión de mantener sin aumentos el valor de las patentes de los vehículos a combustión para 2027 no conformó al edil nacionalista Enrique Erramuspe, quien sostuvo que los aforos utilizados para calcular el tributo son considerablemente superiores a los precios reales de mercado de los automóviles usados.

Durante la sesión de la Junta Departamental de Durazno del jueves 26 de noviembre, el legislador afirmó que esa diferencia se situaría entre un 30% y un 40%, y cuestionó que no se refleje en el tributo la pérdida de valor de los vehículos.

«Decir que no las van a aumentar es tomar el pelo al contribuyente», expresó.

Las estimaciones sobre la diferencia entre los aforos y los valores de mercado fueron realizadas por el edil, quien no presentó durante su intervención un relevamiento que respaldara esos porcentajes.

Patentes sin aumentos para 2027

El Congreso de Intendentes resolvió el pasado 15 de noviembre mantener para 2027 el valor de las patentes de los vehículos a combustión correspondiente a 2026, sin aplicar ajustes.

La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria del organismo, en medio del debate sobre los criterios utilizados para determinar los aforos y el impacto del tributo en los contribuyentes.

Erramuspe cuestionó el funcionamiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) y sostuvo que, a su entender, la recaudación ha adquirido un protagonismo excesivo frente a las necesidades de los propietarios de vehículos.

El edil reclamó que los recursos provenientes de los impuestos se traduzcan en obras y servicios para la población.

Un debate que también involucra al gobierno departamental

Los planteos de Erramuspe se suman a otros pronunciamientos realizados en Durazno durante las últimas semanas.

El intendente Felipe Algorta había señalado recientemente que, si dependiera de su voluntad, reduciría un 30% el valor de las patentes, aunque explicó las dificultades que enfrentan los gobiernos departamentales debido a su dependencia de esos ingresos.

Asimismo, el edil frenteamplista Pereyra había solicitado revisar los aforos de los vehículos y conocer el destino de la recaudación.

La intervención de Erramuspe incorpora una nueva voz al debate sobre el costo de las patentes, los criterios de valoración de los vehículos usados y la utilización de los recursos que reciben las intendencias.