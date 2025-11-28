Montes de Oca reclama obras de accesibilidad públicas

La accesibilidad en espacios públicos fue tema central del planteamiento realizado por el edil colorado Gabriel Montes de Oca, quien solicitó que las obras necesarias se incorporen al presupuesto quinquenal. El representante sostuvo que la situación “afecta directamente a los derechos, la dignidad y la igualdad de un importante número de duraznenses”.

El edil mencionó carencias en el camping 33 Orientales, la playa del río Yi y el Parque de la Hispanidad, donde las personas con movilidad reducida enfrentan baños no adaptados, falta de rampas y accesos inadecuados. “Esto provoca que muchas familias deban asistir permanentemente a sus integrantes con discapacidad o, peor aún, que directamente no puedan ingresar a estos lugares”, señaló.

También advirtió sobre el mal estado de múltiples veredas en la ciudad y el interior del departamento. En ese punto enfatizó que para quienes utilizan sillas de ruedas o andadores, bajar a la calle para sortear obstáculos “no solo es indigno: es peligroso”.

Montes de Oca recordó que la accesibilidad “no es una opción, es un derecho” respaldado por la Constitución, por leyes nacionales y por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por esa razón, afirmó, el gobierno departamental tiene la obligación de garantizar criterios de accesibilidad universal en toda obra pública.