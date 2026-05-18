Montes de Oca pidió informes e invitar al consorcio de la terminal

El edil del Partido Colorado Gabriel Montes de Oca planteó en la Junta Departamental de Durazno su preocupación por la situación vinculada a la terminal y anunció la presentación de un pedido de informes dirigido al gobierno departamental.

Durante la sesión del 14 de mayo, el curul sostuvo que existe “suspicacia” en torno al proyecto y reclamó mayor claridad tanto por parte del consorcio como de la Intendencia de Durazno.

“Hay mucha suspicacia en la sociedad”

En su intervención, Montes de Oca señaló que otro edil había presentado previamente un planteo similar, aunque afirmó que el pedido de informes del Partido Colorado será “más amplio, más contundente y más profundo”.

Según expresó, la preocupación surge especialmente entre personas que esperan oportunidades laborales vinculadas a la terminal.

“Se ha generado mucha suspicacia en la sociedad, en la gente que anheló y anhela trabajar en la terminal”, manifestó.

También hizo referencia a versiones que circulan sobre la situación financiera de la empresa involucrada en el proyecto.

“En los corrillos de las funciones públicas, en la calle, acá mismo se habla de que no hay respaldo financiero de la empresa”, indicó durante la sesión.

Propuesta para convocar al intendente y al consorcio

El edil colorado sostuvo además que el “secretismo” en torno al tema no contribuye a despejar dudas y consideró necesario que las partes involucradas comparezcan ante la Junta Departamental.

En ese sentido, propuso invitar al intendente Felipe Algorta y al consorcio de la terminal para responder consultas de los ediles y brindar explicaciones públicas.

“Queremos proponer hoy, si está de acuerdo este cuerpo legislativo, invitar al señor intendente y al consorcio de la terminal para que evacúe todas las preguntas y la suspicacia que hay”, expresó.

Montes de Oca aclaró que tanto la presencia del jefe comunal como la del consorcio quedarían “a criterio” de las partes convocadas.

“El actual intendente heredó este problema”

Durante su exposición, el edil también señaló que el actual gobierno departamental no originó la situación, aunque remarcó que le corresponde asumir responsabilidades por tratarse de la administración vigente.

“El señor intendente heredó este problema y es responsable por ser el intendente actual elegido por el pueblo”, afirmó.

El planteo se suma a otras consultas y cuestionamientos surgidos en torno al proyecto de la terminal, tema que ha generado debate político y expectativa pública en Durazno.