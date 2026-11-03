«El MIDES no es un comité de base»: Castro respondió a Algorta y defendió su gestión en Durazno

El edil del Frente Amplio Rodrigo Castro cuestionó las declaraciones del intendente Felipe Algorta, quien, según señaló, se había referido al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) como un «comité de base». Durante la sesión de la Junta Departamental de Durazno del jueves 29 de octubre, calificó esa expresión como «totalmente equivocada» y presentó una serie de cifras y actividades para defender el trabajo del organismo en el departamento.

Castro sostuvo que el MIDES desarrolla tareas de asistencia, coordinación institucional, inserción laboral y atención a personas en situación de vulnerabilidad, sin distinción de pertenencias políticas.

En ese marco, afirmó que durante el semestre se atendieron 3.052 consultas, que el ministerio participa en 14 mesas interinstitucionales y que diferentes programas alcanzan a personas y familias de todo el departamento.

Cuestionó las declaraciones del intendente

«Lamentablemente, la semana pasada el intendente del departamento tuvo unas declaraciones, una frase poco feliz, en la cual mencionó que el MIDES es un comité de base», expresó Castro al comenzar su intervención.

El edil consideró que esa afirmación no refleja la actividad que desarrolla el ministerio y aprovechó su exposición para detallar los principales ámbitos de trabajo del organismo.

Según explicó, el MIDES participa en 14 mesas interinstitucionales que reúnen periódicamente a organismos públicos, instituciones educativas y organizaciones vinculadas con diferentes áreas sociales.

Entre esos espacios mencionó la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales, la mesa de vivienda y los ámbitos de coordinación relacionados con educación, discapacidad, primera infancia, adolescencia, salud, prevención del suicidio y seguridad vial.

También destacó el trabajo comunitario en barrios como Las Higueras y Sandú, así como las actividades vinculadas con la salud rural.

Viviendas, educación y atención a personas en situación de calle

Castro puso como ejemplo de coordinación la tarea desarrollada por la mesa de vivienda para establecer criterios técnicos destinados a la asignación de viviendas donadas por UPM a la Intendencia de Durazno.

En materia educativa, mencionó la realización de Expo Educa, una actividad que reunió a distintas instituciones del departamento para presentar alternativas de formación.

Otro de los puntos centrales de su exposición fue el Centro 24 Horas del MIDES, destinado a personas en situación de calle.

El edil destacó su funcionamiento como una de las iniciativas de la actual gestión y valoró la planificación requerida para ponerlo en marcha.

El Acontecer informó en agosto sobre el traslado del Centro 24 Horas a un inmueble ubicado en Herrera y Leandro Gómez, donde continuó la atención permanente a personas en situación de vulnerabilidad.

Castro también recordó las recorridas realizadas durante el invierno, en coordinación con la Policía Comunitaria, para identificar y asistir a personas que se encontraban a la intemperie.

Inserción laboral: 90 participantes de Accesos y 30 personas atendidas por DINALI

En relación con los programas de inclusión social, el representante frenteamplista señaló que Accesos atiende a 90 personas en Durazno, mediante acciones de vinculación laboral y acompañamiento socioeducativo.

También destacó el trabajo de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI), orientado a la reinserción social de personas que recuperaron su libertad.

Según informó, dos participantes se incorporaron a tareas de Vialidad y otro comenzó a trabajar en la Intendencia de Durazno.

Añadió que actualmente se desarrolla un proceso de acompañamiento con otras 30 personas.

Castro reconoció las dificultades que implica este tipo de intervención, pero consideró que los resultados muestran la importancia de sostener el trabajo.

Alimentación, emergencias y servicios de salud

El edil también se refirió a la participación del MIDES en la respuesta ante emergencias departamentales.

Explicó que el ministerio interviene en la coordinación de ayudas canalizadas mediante el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED), incluyendo suministros como colchones, ropa de cama, abrigo y otros materiales destinados a familias afectadas.

Asimismo, destacó el trabajo del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), tanto en el suministro de alimentos para comedores como en el asesoramiento nutricional y el apoyo a centros CAIF.

También mencionó las prestaciones vinculadas con Uruguay Crece Contigo y su policlínica móvil, con actividades de atención sanitaria y prevención.

Entre los servicios citó controles de salud, estudios preventivos, colocación de métodos anticonceptivos y vacunación.

Más de 3.000 consultas durante el semestre

Hacia el final de su exposición, Castro presentó una cifra sobre la atención brindada en el departamento.

Según indicó, el MIDES registró 3.052 consultas durante el semestre, provenientes de personas de diferentes edades y situaciones sociales.

El edil destacó ese dato como una muestra de la demanda que reciben los servicios del ministerio y sostuvo que su funcionamiento responde a necesidades de la población, independientemente de las preferencias partidarias.

«El Ministerio de Desarrollo Social trabaja para toda la población de Durazno, sin importar el color político», afirmó.

Finalmente, solicitó que sus palabras fueran remitidas al intendente departamental y a la directora del MIDES en Durazno.