Han pasado 28 años desde que las familias del segundo plan de viviendas de MEVIR en La Paloma comenzaron a habitar sus casas y, pese a haberlas pagado en su totalidad, aún no tienen las escrituras en su poder, según planteó el edil del Partido Nacional Pablo Langone.

Durante la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental del jueves 19 de noviembre, el legislador trasladó la preocupación de los vecinos y reclamó que se concrete la entrega de los títulos de propiedad.

«Consideran, y comparto, que es hora, más que hora, de que se les entreguen las escrituras de una vez, ya que hace años que las tienen pagas», expresó.

Langone solicitó que su planteamiento fuera remitido a las autoridades de MEVIR, a la Comisión de Vivienda de la Junta Departamental y a los diputados por Durazno.

Tres décadas sin un nuevo plan de viviendas

En su segundo planteamiento, el edil solicitó a la Intendencia información sobre el estado del expediente N.º 25095, del año 2015, en el que se planteaba la posibilidad de expropiar tres o cuatro padrones urbanos de La Paloma para la construcción de un tercer plan de viviendas de MEVIR.

La iniciativa fue impulsada en aquel momento por la entonces secretaria de la Junta Local, Patricia Camarano.

Langone aseguró que existe un importante número de interesados en acceder a una vivienda y cuestionó que hayan transcurrido alrededor de tres décadas sin que se construya un nuevo plan habitacional en la localidad.

Aclaró, no obstante, que durante ese período MEVIR realizó intervenciones mediante construcciones, reparaciones y reformas en terrenos particulares.

En junio de 2025, el organismo realizó un llamado para la readjudicación de viviendas en La Paloma y Blanquillo, aunque se trató de unidades existentes y no de un nuevo plan habitacional.

El edil, quien integró comisiones de MEVIR en la localidad, señaló que los terrenos incluidos en el expediente eran considerados prioritarios por el organismo.

Finalmente, solicitó al Ejecutivo departamental que informe sobre el estado de las gestiones y que su planteamiento sea remitido a la Comisión de Vivienda de la Junta.