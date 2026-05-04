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lunes 4 de mayo de 2026

Pereyra propone plan piloto en Sarandí del Yí para el manejo seguro de cenizas

El edil nacionalista presentó al intendente Algorta una iniciativa con tres componentes: contenedores ignífugos, envases metálicos reutilizados y recolección diferenciada.
Por Lectura: 2 minutos
Pereyra propone plan piloto en Sarandí del Yí para el manejo seguro de cenizas
Pereyra plantea que la plaza sarandiyense sea uno de los espacios que albergue contenedores ignífugos

El edil nacionalista Andrés Pereyra elevó al intendente Felipe Algorta un proyecto denominado «Manejo Seguro de Cenizas en Durazno», que plantea el desarrollo de un plan piloto en Sarandí del Yí —ciudad de origen del legislador— para luego extender la experiencia al resto del departamento.

La iniciativa, presentada desde la agrupación Abriendo Puertas (Lista 4100 del Partido Nacional), surge a partir del diálogo permanente con los vecinos y la constatación de un problema recurrente que se repite cada invierno: los incidentes causados por la disposición inadecuada de brasas y cenizas provenientes de estufas a leña, parrillas y calefactores.

Un problema que se repite cada invierno

En la exposición de motivos, Pereyra detalla que en los últimos años se han registrado diversos episodios derivados del manejo inadecuado de las cenizas: incendios en contenedores, daños en camiones recolectores y situaciones de riesgo tanto en espacios públicos como en zonas rurales.

El diagnóstico que sostiene la propuesta es claro: el crecimiento urbano ha vuelto insuficientes las prácticas individuales que antes alcanzaban para gestionar las cenizas. «La propuesta apunta a fortalecer la seguridad pública, proteger la infraestructura municipal y brindar una solución moderna y preventiva frente a un problema que se repite cada invierno», explicó el edil.

Los tres componentes del plan

1. Puntos Seguros de Cenizas (PSC): instalación de contenedores metálicos ignífugos en lugares estratégicos para el depósito seguro de cenizas. Se manejan como ubicaciones posibles el Municipio, la plaza principal y el Parque del Río Yí.

2. Campaña de recolección en envases metálicos reutilizados: incentivar a los vecinos a utilizar latas de alimentos o envases metálicos de aceite de motor para depositar cenizas frías, evitando el uso de bolsas plásticas que han sido origen frecuente de incidentes.

3. Recolección diferenciada semanal: disponer un día exclusivo para el retiro de cenizas con vehículos adecuados, de forma que no ingresen a los camiones compactadores.

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Periodista especializado en política y economía de El Acontecer, diario de Durazno, Uruguay. Cubre la actividad institucional, política departamental y nacional, y el acontecer económico que impacta en la región. Con más de 35 años de experiencia, es una de las voces de referencia en el análisis político local del departamento de Durazno.