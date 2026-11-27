La vigencia y eventual aplicación de la denominada Ley de Vagancia, promulgada hace 85 años, volvieron a formar parte del debate sobre seguridad y convivencia en Durazno. La edila frenteamplista Ester Rodríguez solicitó que la Junta Departamental gestione un pronunciamiento de la Fiscalía General de la Nación y un análisis jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República sobre el alcance actual de esa normativa.

El planteo fue realizado durante la media hora previa de la sesión del jueves 26 de noviembre, luego de una reunión convocada por el intendente departamental para abordar distintas situaciones que preocupan a vecinos y comerciantes.

En el encuentro participaron integrantes de la Comisión de Convivencia de la Junta Departamental, autoridades del Ejecutivo departamental, el jefe de Policía, representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del Centro Comercial y otros actores vinculados a la problemática.

Preocupación por la convivencia y el uso de los espacios públicos

Rodríguez señaló que durante la reunión se expusieron distintas situaciones relacionadas con la utilización de los espacios públicos, las dificultades que enfrentan las instituciones para intervenir y los límites establecidos por la normativa vigente.

Recordó que la Comisión de Convivencia viene trabajando desde hace tiempo sobre asuntos vinculados a la tranquilidad de los vecinos, los ruidos molestos y las competencias de los diferentes organismos.

En particular, mencionó los reclamos de residentes de la zona céntrica de Durazno que ven afectado su descanso por situaciones que se producen durante la noche.

«No son problemas nuevos, pero requieren atención sostenida y un trabajo coordinado», expresó.

Una ley de 1941 bajo análisis

Uno de los asuntos abordados durante la reunión fue la eventual aplicación de la Ley N.º 10.071, conocida popularmente como Ley de Vagancia.

La norma, promulgada el 22 de octubre de 1941, establece determinadas categorías de peligrosidad social y contempla medidas de seguridad que incluyen restricciones de residencia, vigilancia de la autoridad e internación en establecimientos de trabajo obligatorio, bajo las condiciones previstas en su articulado.

Rodríguez consideró necesario determinar si esas disposiciones resultan compatibles con el ordenamiento jurídico actual.

«Considero necesario conocer si continúa vigente, cuál es su alcance y si resulta aplicable en el marco jurídico actual», manifestó.

La edila recordó que la ley fue aprobada bajo un sistema de justicia diferente al existente en la actualidad, por lo que entiende necesario analizar su compatibilidad con el Código del Proceso Penal y las garantías constitucionales.

También planteó la conveniencia de conocer los antecedentes de otros departamentos, particularmente Maldonado, donde en enero de 2024 se presentó un protocolo interinstitucional relacionado con la aplicación de la Ley de Vagancia y la Ley de Faltas.

Un debate que tiene antecedentes en Durazno

No es la primera vez que esta normativa es mencionada en el Legislativo departamental.

En abril de este año, el edil nacionalista Martín Vidalín había reclamado la implementación de la Ley de Vagancia en Durazno, en el marco de sus planteos sobre situaciones que se registraban en la vía pública.

En esta oportunidad, la iniciativa de Rodríguez apunta a esclarecer previamente la situación jurídica de la norma, los procedimientos que podrían corresponder y las autoridades competentes para intervenir.

Solicitud a Fiscalía y Facultad de Derecho

Al finalizar su intervención, la representante frenteamplista solicitó que la Junta Departamental gestione ante la Fiscalía General de la Nación un pronunciamiento sobre la vigencia y aplicación actual de la Ley N.º 10.071.

Asimismo, pidió que la Facultad de Derecho de la Universidad de la República realice un análisis jurídico de la normativa, incluyendo su compatibilidad con las disposiciones vigentes y los procedimientos correspondientes.

Rodríguez adelantó que existe voluntad de realizar una nueva reunión interinstitucional, en la que los distintos organismos puedan presentar propuestas concretas para abordar los problemas de seguridad y convivencia en el departamento.

La edila solicitó, además, que sus palabras fueran remitidas a la Comisión de Convivencia de la Junta Departamental.