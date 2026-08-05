Sin médico forense en el interior: Langone denuncia que los trámites fúnebres se demoran días

En la sesión de la Junta Departamental de Durazno, el edil del Partido Nacional Pablo Langone planteó una problemática que, según señaló, afecta al interior del departamento y a la mayoría de los departamentos del país: la falta de médicos forenses en las localidades del interior, que obliga a trasladar los fallecidos a Durazno para realizarles la autopsia y provoca demoras de días en los trámites fúnebres.

Días de espera que agravan el dolor familiar

Langone citó un caso concreto: una persona fallecida en La Paloma el martes pasado, cuyos familiares debieron esperar hasta el jueves para poder realizar el sepelio, tras aguardar el traslado y la realización de la autopsia en la capital departamental.

«Consideramos que la autoridad competente debería dar otro tipo de respuestas, rápidas y eficientes, evitando que tenga que andar paseando a las personas fallecidas y aumentar la pena de su familia», expresó el edil.

Un antecedente que funcionaba

Langone recordó que hasta hace algunos años, cuando el doctor Rico se desempeñaba en Durazno, las autopsias se realizaban en las propias policlínicas locales cuando era necesario, evitando los traslados y las demoras que hoy padecen las familias del interior.

El pedido formal

Solicitó que sus palabras sean remitidas al Poder Judicial —organismo del que depende el servicio médico forense— y a los diputados por el departamento.