La Junta Departamental de Durazno recordó al científico uruguayo Gonzalo Moratorio, fallecido el jueves 5 de noviembre a los 44 años, mediante un homenaje promovido por la edila del Partido Nacional Verónica Abi Rached. Durante su intervención en la media hora previa de la sesión de ese mismo día, la representante destacó su contribución a la ciencia nacional, su actuación durante la pandemia de COVID-19 y su compromiso con la sociedad uruguaya.

«Hoy nos toca recordarlo con profundo respeto y admiración tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento», expresó Abi Rached ante el plenario departamental.

La edila solicitó que sus palabras fueran remitidas a los familiares del investigador, a la Universidad de la República y al Institut Pasteur de Montevideo, como expresión de reconocimiento a su trayectoria.

El aporte de Moratorio durante la pandemia

En su intervención, Abi Rached recordó especialmente el papel que desempeñó Moratorio durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.

El investigador, junto con la científica Pilar Moreno y sus respectivos equipos, impulsó el desarrollo de los primeros test nacionales de diagnóstico de COVID-19, una contribución que permitió fortalecer la capacidad de respuesta del país.

«En momentos de enorme incertidumbre, cuando el mundo entero enfrentaba una emergencia sanitaria sin precedentes, su conocimiento, su compromiso y su capacidad de trabajo estuvieron al servicio de la sociedad uruguaya», manifestó.

También destacó el reconocimiento internacional alcanzado por Moratorio, incluido por la revista científica Nature entre las diez personalidades que contribuyeron a marcar el rumbo de la ciencia durante 2020.

Ese reconocimiento puso en valor su trabajo en virología y su participación en el desarrollo de herramientas de diagnóstico que contribuyeron a enfrentar la pandemia desde Uruguay.

«Poner el conocimiento al servicio de la gente»

Más allá de los logros científicos, la edila nacionalista hizo especial hincapié en la dimensión humana y la vocación de servicio del investigador.

«Quiero destacar algo fundamental: su vocación de servicio, su amor por la ciencia y su compromiso con el Uruguay», sostuvo.

Abi Rached señaló que Moratorio representó un ejemplo de cómo el conocimiento desarrollado en Uruguay puede contribuir al bienestar de la población y alcanzar reconocimiento internacional.

«Fue ejemplo de lo que significa poner el conocimiento al servicio de la gente», expresó.

Para la representante departamental, su trayectoria constituye una referencia para las nuevas generaciones de investigadores y para quienes trabajan en el desarrollo científico nacional.

Un reconocimiento desde Durazno

Durante su exposición, Abi Rached consideró necesario que la Junta Departamental también expresara públicamente su reconocimiento a Moratorio.

«Hoy, desde esta Junta Departamental de Durazno, entendemos que es justo y necesario expresar nuestro reconocimiento a su trayectoria, a su enorme aporte a la ciencia nacional», afirmó.

La edila sostuvo que el fallecimiento del científico representa una pérdida dolorosa para Uruguay, aunque destacó la permanencia de su legado.

«Su partida constituye una pérdida dolorosa para el Uruguay, pero su legado permanecerá en cada vida que ayudó a proteger, en cada avance científico y en las nuevas generaciones que encontrarán en él un ejemplo a seguir», expresó.

Al concluir, solicitó que sus palabras fueran enviadas a la familia del investigador, a la Universidad de la República y al Institut Pasteur de Montevideo.

Su intervención finalizó con un mensaje de agradecimiento:

«Dr. Gonzalo Moratorio, gracias por su entrega, por su talento y por haber puesto la ciencia uruguaya al servicio de la vida».

Duelo nacional por el fallecimiento del investigador

Gonzalo Moratorio fue investigador del Institut Pasteur de Montevideo y docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.

Su fallecimiento, ocurrido el 5 de noviembre, motivó numerosas expresiones de reconocimiento de instituciones científicas, académicas y autoridades nacionales.

El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial durante los días 5 y 6 de noviembre, disponiendo que la bandera nacional permaneciera a media asta en los edificios públicos y dependencias militares.

En Durazno, el homenaje impulsado por Verónica Abi Rached se sumó a las manifestaciones de reconocimiento hacia un científico cuya trayectoria quedó especialmente vinculada a la respuesta uruguaya frente a la pandemia.