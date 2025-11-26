Llamado de la Junta Departamental: 14 profesionales se presentaron al concurso para ocupar el cargo de contador

Finalmente fueron catorce los profesionales que se presentaron al llamado realizado por la Junta Departamental de Durazno para ocupar el cargo de contador, vacante debido a que el actual responsable, Javier Dinardi, se acoge a los beneficios jubilatorios.

El concurso se llevará a cabo el 9 de diciembre, en la Sala de Sesiones del Legislativo.

La convocatoria fue trabajada por ediles de los tres partidos con representación en la Junta, quienes acordaron las bases del proceso. Se trata de un contrato de Función Pública, eventualmente transformable a la naturaleza de contratado.

El profesional seleccionado tendrá como cometido la definición e implementación de políticas, lineamientos y mecanismos financiero-contables que aseguren una administración eficiente de los recursos del Legislativo y sus finanzas. Deberá encargarse de la planificación, organización, dirección y control de las actividades de contabilidad, adquisiciones y de la asesoría permanente a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, así como a los ediles y órganos que lo requieran.

Una de las descripciones más claras del perfil buscado se resume en la propia base del llamado, donde se destaca que el cargo implica “garantizar la correcta administración de los fondos y el cumplimiento de la normativa vigente aplicable al órgano deliberativo”.

Carga horaria, remuneración y composición del Tribunal Examinador

En cuanto a la carga horaria, se establece que será de cuatro horas diarias, incluyendo la obligación de asistir a las sesiones ordinarias y extraordinarias en que se traten asuntos relacionados a su competencia, o cuando así lo requiera la Secretaría General.

La remuneración asciende a $ 98.271 nominales (a valores de julio de 2025), “conforme a lo previsto en el Decreto N.º 2606, art. 8 lit. b), más las partidas que correspondan según la normativa vigente aplicable a los funcionarios de la Junta Departamental y del Gobierno Departamental”, según se indica en el llamado.

El Tribunal Examinador estará integrado por:

Contador Javier Dinardi — representante de la Junta Departamental

— representante de la Junta Departamental Dr. Ariel Sánchez — representante de la Junta Departamental

— representante de la Junta Departamental Contador Ariel Rodríguez Machado — representante del Colegio de Contadores del Uruguay

— representante del Colegio de Contadores del Uruguay Lic. Gabriela Tideman — representante de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay

El documento oficial agrega que este tribunal tendrá la responsabilidad de asegurar “un proceso transparente, técnico y ajustado a las exigencias del cargo”, una garantía clave para un puesto de alta responsabilidad financiera.