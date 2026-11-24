La posibilidad de jubilarse a los 60 años y las consecuencias económicas que podría tener para los trabajadores fueron motivo de cuestionamientos por parte del edil del Partido Nacional Óscar Rodríguez, quien manifestó su oposición al proyecto de ley de retiro anticipado impulsado por el Gobierno.

Durante la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental de Durazno del jueves 12 de noviembre, el legislador cuestionó la oportunidad de introducir nuevas modificaciones al sistema previsional cuando todavía se encuentra en proceso de implementación la reforma de la seguridad social aprobada en 2023.

El proyecto del Poder Ejecutivo propone habilitar una causal de retiro anticipado a partir de los 60 años de edad para quienes acrediten al menos 30 años de servicios, manteniendo la edad normal de retiro en los 65 años una vez culminada la transición del régimen vigente.

Jubilarse antes, pero con menores ingresos

Uno de los principales cuestionamientos de Rodríguez estuvo relacionado con la reducción de la tasa de cálculo jubilatorio para quienes opten por retirarse anticipadamente.

El edil también advirtió que adelantar cinco años el retiro supondría un menor período de aportes a las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP), lo que podría repercutir en el monto de la prestación.

«Nos preguntamos si estamos realmente mejorando las condiciones jubilatorias o simplemente estamos permitiendo jubilarse antes, pero a costa de cobrar menos», expresó.

Rodríguez también manifestó dudas sobre el alcance del suplemento solidario previsto como mecanismo de compensación.

«No se trata esto de estar a favor o en contra de que una persona pueda jubilarse a los 60 años. Se trata de saber cuánto cuesta esa decisión», señaló.

Cuestionamientos al costo fiscal

El legislador nacionalista expresó su preocupación por el impacto que la iniciativa podría tener sobre la sostenibilidad financiera del sistema previsional y el costo que debería afrontar el Estado.

Asimismo, vinculó sus cuestionamientos con el resultado del plebiscito sobre seguridad social de octubre de 2024, en el que la propuesta de reforma constitucional no alcanzó los votos necesarios para su aprobación.

Rodríguez manifestó su rechazo al proyecto y solicitó que sus palabras fueran remitidas a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a los dos diputados por Durazno.

Qué propone el Gobierno

Por su parte, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa permitirá contemplar las diferentes trayectorias laborales y las dificultades que enfrentan algunos trabajadores para permanecer en actividad hasta los 65 años.

Según la información oficial, las modificaciones al suplemento solidario permitirían que trabajadores de ingresos bajos y medio bajos accedan al retiro anticipado con prestaciones similares o superiores a las que les hubieran correspondido antes de la reforma previsional de 2023.

La posibilidad de flexibilizar las condiciones de retiro surgió del Diálogo Social, cuyos resultados fueron valorados en mayo por la diputada duraznense del Frente Amplio Magela Rinaldi.

La iniciativa se encuentra en el ámbito parlamentario y todavía no constituye una modificación vigente del régimen jubilatorio.