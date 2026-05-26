Un incendio en Ciudad del Carmen enciende la alerta por familias que viven en condiciones irregulares

Un incendio ocurrido en Ciudad del Carmen encendió la alarma sobre la situación de cuatro o cinco familias que viven en condiciones irregulares en un mismo predio. El hecho no dejó víctimas de gravedad —el fuego afectó una pieza donde residía una sola persona, alejada del sector donde habitan las familias con niños— pero fue suficiente para que el edil del Frente Amplio Raúl Curbelo lo llevara a la sesión del jueves 21 de mayo de la Junta Departamental de Durazno.

Una señal que no se puede ignorar

Para Curbelo, el incendio no fue un episodio menor sino una advertencia. «Esto es como el cuerpo humano: cuando te avisa, tenés que ir al doctor y empezar a tomar los remedios», graficó ante sus pares.

Las familias que residen en el predio —varias de ellas con niños— cuentan con asistencia del MIDES y seguimiento del INAU, pero el edil fue claro: esa contención no alcanza para resolver el problema de fondo. El lugar donde viven, dijo, no es el adecuado.

Contenedores descartados, subsidio de alquiler en estudio

Una alternativa que había circulado era la instalación de contenedores-vivienda, modalidad que el grupo Cireneos —encabezado por el cura Juan Andrés “Gordo” Verde— ya aplicó en Ciudad del Carmen en otras ocasiones. Sin embargo, la directora departamental del MIDES descartó esa opción: tratándose de familias numerosas, un solo contenedor generaría hacinamiento.

Tampoco hay viviendas disponibles para asignación directa en la zona.

Ante ese panorama, la alternativa que tomó fuerza es un subsidio de alquiler, articulado entre el MIDES, el INAU y la Intendencia Departamental. La idea sería identificar propietarios dispuestos a alquilar en Ciudad del Carmen y reubicar allí a las familias mientras se avanza en una solución definitiva.

La pelota, en el Ministerio de Vivienda

Curbelo dejó en claro que la resolución de fondo excede las posibilidades locales. Según lo que le trasladó la directora departamental del MIDES, el caso ya está en la órbita del Ministerio de Vivienda, que deberá determinar bajo qué plan se puede encarar una salida estructural. «No va a ser inmediato», advirtió el edil.

Por eso solicitó que sus palabras pasaran al Ministerio de Vivienda y a la alcaldía de Ciudad del Carmen, para que esta última sondee la disponibilidad de inmuebles en alquiler en la zona y pueda actuar como nexo en la reubicación transitoria de las familias.