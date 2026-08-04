Fuentes alerta por el deterioro de ruta 6 y apagones en Sarandí del Yí por una llave expuesta

En la sesión de la Junta Departamental de Durazno, la edil del Partido Nacional Anabel Fuentes presentó imágenes y planteó dos problemas concretos que afectan a distintas zonas del departamento: el deterioro del tramo norte de ruta 6 y los apagones reiterados en Sarandí del Yí causados por una llave general accesible y sin protección.

Ruta 6: deterioro en el tramo norte

Fuentes mostró imágenes del tramo de ruta 6 entre el comercio Chenique y el norte, señalando que pese a reparaciones realizadas en el pasado, la vía vuelve a necesitar mantenimiento urgente. Recordó que se trata de una ruta de mucho tránsito, con predominio de vehículos de gran porte.

«Creemos que no se debería dejar que se agrave el estado de esta ruta», sostuvo, y solicitó que sus palabras sean remitidas al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Comisión de Obras de la Junta, para que los ediles puedan corroborar la situación.

Sarandí del Yí: apagones por una llave bajada por terceros

El segundo planteo refiere a vecinos de Sarandí del Yí que denuncian apagones frecuentes originados en una llave general ubicada entre las calles Luis Alberto Herrera y Oribe, a unos 90 centímetros del suelo y sin protección alguna.

Según los vecinos, la llave no baja sola sino que es accionada por terceros, dejando una amplia zona sin luz. Fuentes señaló que la situación preocupa por el inconveniente que genera la oscuridad, por la inseguridad que conlleva y por el peligro que implica una instalación eléctrica al alcance de cualquier persona.

Solicitó que el planteo sea remitido a UTE, al municipio de Sarandí del Yí y a la Comisión de Convivencia de la Junta, para que se adopten las medidas correspondientes.