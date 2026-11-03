Calle 25 de Agosto será de sentido único desde enero: la Junta aprobó el cambio por 25 votos

La calle 25 de Agosto pasará a tener sentido único de circulación entre Leandro Gómez y avenida Juan Jacinto Apolo a partir del 1.º de enero de 2027. La Junta Departamental de Durazno aprobó la modificación por 25 votos en 29, luego de incorporar ajustes a la propuesta original del Ejecutivo. Entre ellos, se resolvió extender la doble circulación de las calles José Gervasio Artigas y Luis Morquio hasta Wilson Ferreira Aldunate, con el objetivo de mantener alternativas de acceso al centro de la ciudad.

La decisión surgió del tratamiento del informe en mayoría de la Comisión de Tránsito y Transporte, que respaldó el flechamiento de 25 de Agosto en sentido aproximado sur.

El cambio busca mejorar la circulación en una zona donde se han señalado dificultades vinculadas con el volumen de vehículos, el estacionamiento y las conexiones entre las calles próximas a la ruta 5.

La votación cerró un nuevo capítulo de una discusión que lleva años en Durazno, aunque el debate dejó en evidencia que persisten diferencias sobre la conveniencia del sentido único y las medidas complementarias que deberían acompañarlo.

Qué calles cambiarán de sentido desde el 1.º de enero

El esquema aprobado establece las siguientes modificaciones:

25 de Agosto de 1825: sentido único entre Leandro Gómez y avenida Juan Jacinto Apolo, en dirección aproximada sur.

sentido único entre Leandro Gómez y avenida Juan Jacinto Apolo, en dirección aproximada sur. José Gervasio Artigas: doble circulación entre 25 de Agosto y Wilson Ferreira Aldunate.

doble circulación entre 25 de Agosto y Wilson Ferreira Aldunate. Luis Morquio: doble circulación entre 25 de Agosto y Wilson Ferreira Aldunate.

La extensión de la doble mano en Artigas y Morquio fue uno de los cambios introducidos durante el análisis del proyecto.

De esta manera, quienes ingresen desde el este de la ruta 5 por Morquio podrán continuar hacia el centro utilizando esa conexión, sin depender exclusivamente de 25 de Agosto.

El Acontecer había informado el 22 de octubre sobre los ajustes propuestos durante las negociaciones en torno al flechamiento, que finalmente permitieron alcanzar un respaldo amplio en la Junta.

Un acuerdo con modificaciones a la propuesta original

El edil Santiago Icasuriaga destacó el trabajo desarrollado por la Comisión de Tránsito y Transporte y la participación de las autoridades del área durante el estudio de la iniciativa.

Señaló que los directores concurrieron a las reuniones, escucharon los planteos de las distintas bancadas y consideraron alternativas para mejorar el proyecto.

Según explicó, las modificaciones incorporadas fueron resultado de ese intercambio entre los representantes departamentales y el Ejecutivo.

También mencionó que se trabajará sobre el estacionamiento en 25 de Agosto, particularmente entre Artigas y 18 de Julio, uno de los tramos donde se registran mayores dificultades de circulación.

En ese contexto, adelantó que se proyectan medidas relacionadas con el estacionamiento tarifado.

Stefanoli acompañó el proyecto, pero manifestó dudas

El edil Alejandro Stefanoli explicó que votó a favor de la iniciativa por disciplina partidaria, aunque reconoció que no estaba plenamente convencido de que el cambio de sentido fuera la solución definitiva.

Advirtió que existen obstáculos en varias cuadras de 25 de Agosto y consideró que esos problemas no desaparecerán únicamente con el flechamiento.

A su entender, será necesario intervenir sobre los puntos que actualmente dificultan la circulación para que la nueva disposición produzca los resultados esperados.

El Frente Amplio respaldó la modificación

Enrique Antonio valoró el trabajo de análisis realizado en la comisión y el diálogo entre las distintas bancadas.

Reconoció que la modificación no resolverá todos los problemas de tránsito de Durazno, especialmente en una ciudad donde continúa aumentando la cantidad de vehículos, pero consideró que representa un avance para ordenar una arteria con dificultades cotidianas.

Carlos Carrica, de la lista 2121, también acompañó el proyecto.

Recordó que durante la legislatura anterior se habían formulado reiterados reclamos por la circulación en 25 de Agosto y sostuvo que el acuerdo constituye un primer paso.

No obstante, señaló que todavía quedan medidas por estudiar, entre ellas la instalación de semáforos y las modificaciones al régimen de estacionamiento.

Gabriel Díaz: «Si le empezamos a poner parches, vamos a generar un desorden total»

La principal posición contraria al proyecto fue expresada por el edil nacionalista Gabriel Díaz, quien defendió el informe en minoría de la Comisión de Tránsito y Transporte.

Su propuesta planteaba mantener la doble circulación en 25 de Agosto y atender los problemas actuales mediante modificaciones en el estacionamiento y otras intervenciones puntuales.

Díaz recordó que la calle había sido flechada durante la reorganización del tránsito de 2011-2012, pero que en 2016 se resolvió restablecer la doble mano.

Según explicó, aquella decisión buscó facilitar el ingreso hacia el centro de los vehículos provenientes del este de la ruta 5.

El edil sostuvo que muchos conductores que ingresan por Morquio giran hacia 25 de Agosto para continuar hacia Rivera, Artigas y otros sectores céntricos, por lo que consideró que el nuevo sentido único podría complicar esos desplazamientos.

Como alternativa, propuso mantener la doble circulación y prohibir el estacionamiento sobre la acera este de 25 de Agosto, entre Artigas y Rivera.

También cuestionó que, a su entender, no se hubieran presentado fundamentos suficientemente claros para justificar el regreso al sentido único.

«Si le empezamos a poner parches, en lugar de ordenarlo vamos a generar un desorden total», advirtió.

Díaz insistió en que la reorganización del tránsito debe analizarse de manera integral y no mediante modificaciones aisladas.

Debate sobre las competencias de la Junta y la Intendencia

La discusión también incluyó diferencias sobre las potestades del Ejecutivo Departamental y de la Junta para establecer o modificar sentidos de circulación.

El edil Luis Gelós, de la lista 36, respaldó el informe en mayoría y destacó que el intendente hubiera remitido la propuesta al Legislativo, permitiendo escuchar a las diferentes bancadas y alcanzar un acuerdo.

Consideró que los cambios podrán evaluarse una vez implementados y corregirse si fuera necesario.

Gabriel Díaz Landoni, en cambio, sostuvo que las modificaciones al sentido de circulación deben establecerse mediante un decreto departamental aprobado por la Junta, y que el Ejecutivo no puede dejar sin efecto unilateralmente una disposición de ese órgano.

En la misma línea, Andrés Pereyra fundamentó su voto contrario al informe en mayoría.

Señaló que su sector defendía la continuidad de la doble mano en 25 de Agosto y proponía atender los problemas mediante la prohibición de estacionar sobre una de las aceras y la instalación de semáforos en la intersección con 18 de Julio.

Pereyra argumentó que el sentido de circulación constituye una norma de alcance general que afecta a la población y puede dar lugar a infracciones y multas, por lo que, a su entender, corresponde su aprobación mediante un decreto de la Junta.

El nuevo esquema comenzará a regir el 1.º de enero

Con la aprobación por 25 votos en 29, quedó establecido que las modificaciones comenzarán a aplicarse el 1.º de enero de 2027.

El cambio central será el sentido único de calle 25 de Agosto entre Leandro Gómez y avenida Juan Jacinto Apolo, acompañado por la doble circulación de Artigas y Morquio hasta Wilson Ferreira Aldunate.

Aunque la iniciativa obtuvo un respaldo ampliamente mayoritario, el debate mostró que todavía existen discrepancias sobre su alcance y sobre las intervenciones adicionales que serán necesarias para mejorar el tránsito en la zona.