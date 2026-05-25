Erramuspe reclamó unificar criterios por multas a estudiantes de Centenario que viajan a Paso de los Toros

El edil del Partido Nacional, Enrique Erramuspe, presentó ante la Junta Departamental de Durazno una preocupación vinculada a la seguridad vial y la educación de los jóvenes de Pueblo Centenario. Se trata de las sanciones económicas que reciben los estudiantes menores de edad por parte de los inspectores de tránsito de Paso de los Toros al cruzar el límite departamental para asistir a clases.

Erramuspe explicó que, debido a la falta de centros de educación secundaria en Pueblo Centenario, los jóvenes se ven obligados a trasladarse diariamente a Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó. Al no existir una unificación de criterios en las normativas de tránsito de ambas intendencias, los estudiantes locales enfrentan severas complicaciones en sus traslados cotidianos.

Discrepancias normativas y una realidad de mercado

El nudo del problema radica en las exigencias vigentes en cada jurisdicción respecto a las autorizaciones de manejo para los menores de edad:

Normativa de Tacuarembó: Permite a los menores circular únicamente en ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos y sin cambios.

Permite a los menores circular únicamente en ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos y sin cambios. Realidad comercial: Las cilindradas de 50 cc sin cambios prácticamente ya no existen en el mercado actual, por lo que los jóvenes utilizan motos con cambios de mayor potencia.

Las cilindradas de 50 cc sin cambios prácticamente ya no existen en el mercado actual, por lo que los jóvenes utilizan motos con cambios de mayor potencia. Habilitación de Durazno: Muchos de estos estudiantes cuentan con el permiso de menor otorgado y avalado por la Intendencia Departamental de Durazno para conducir las unidades disponibles en el mercado.

«Fíjese, hay que cruzar el puente nada más y ya se está en el departamento de Tacuarembó, los cuales están siendo multados por los inspectores de tránsito de Paso de los Toros porque están contraviniendo una norma existente en ese departamento», argumentó Erramuspe sobre la dicotomía reglamentaria. 📌 También te puede interesar La edil Pintos cuestionó el discurso de Orsi en Las Piedras: «Olvidó a Artigas» La edil Pintos alertó en la Junta: Panitea lleva todo el año sin los profesores de UTU

El legislador enfatizó que estas multas representan un perjuicio económico severo para las familias de los estudiantes, muchas de las cuales realizan un gran esfuerzo financiero para sostener los estudios de sus hijos, sumado a los costos fijos que ya implica el traslado diario.

Planteo al Congreso de Intendentes

Para el edil nacionalista, no resulta justo que dos localidades vecinas que mantienen una convivencia e intercambio permanente se rijan por normas tan dispares en perjuicio de los jóvenes que van a estudiar, trabajar o realizar mandados.

Ante esto, solicitó formalmente que el intendente de Durazno propicie un acercamiento con la Intendencia de Tacuarembó para coordinar una solución provisoria para la zona. No obstante, Erramuspe consideró que la solución de fondo debe ser de carácter general.

A tales efectos, pidió que sus palabras sean remitidas al Ejecutivo comunal y al Congreso de Intendentes de la República. El curul fundamentó que, de la misma manera que las libretas de conducir vehículos mayores y las normativas generales poseen un marco regulatorio nacional, los permisos para menores de edad sobre ciclomotores deberían contar con un único reglamento unificado para todo el país, evitando así inconvenientes similares en los límites con otros departamentos como Flores.

Finalmente, Erramuspe adelantó que un grupo de padres y alumnos afectados de Pueblo Centenario se encuentra elaborando una nota formal que ingresará a la Junta Departamental, con el propósito de ser recibidos en audiencia por el cuerpo para explicar de primera mano la problemática que están atravesando.