Escuela Nº 75 pidió apoyo a la Junta para recuperar espacios de cara a sus 75 años

El edil Raúl Morán presentó la solicitud de la Comisión de Fomento, que también proyecta reconstruir la memoria histórica de la escuela.

La Comisión de Fomento de la Escuela Nº 75 “Brigadier General Manuel Oribe” solicitó apoyo a la Junta Departamental de Durazno para avanzar en trabajos de pintura y recuperación de distintos sectores del edificio, de cara a la celebración de los 75 años de la institución.

El planteo fue presentado durante la sesión de la Junta del 17 de setiembre por el edil del Partido Nacional Raúl Morán, quien dio lectura a una nota enviada por la comunidad educativa.

La escuela cumplirá 75 años el próximo 30 de noviembre y, además de acondicionar parte del local, familias y miembros de la Comisión de Fomento trabajan en una propuesta destinada a recuperar y preservar su historia.

Un pedido para mejorar el edificio

Según se informó en la nota presentada ante la Junta, en los últimos tiempos la escuela recibió mejoras por parte de las autoridades educativas, entre ellas el recambio integral del mobiliario de las aulas y del espacio de alimentación.

A partir de esas intervenciones, la Comisión de Fomento y varias familias resolvieron continuar trabajando en el acondicionamiento del edificio, principalmente mediante tareas de pintura y recuperación de diferentes sectores.

Sin embargo, los recursos actualmente disponibles no permiten afrontar la totalidad de los materiales necesarios.

Por ese motivo, solicitaron a la Junta Departamental colaboración o apoyo para gestionar pinturas y otros insumos que permitan avanzar con los trabajos antes del aniversario.

Reconstruir 75 años de historia

La celebración también incluirá un trabajo de recuperación de la memoria de la institución.

La intención es reunir fotografías, documentos y testimonios de exalumnos y personas que estuvieron vinculadas a la escuela, así como reconstruir información sobre los diferentes locales en los que funcionó a lo largo de su historia.

Dentro de las posibilidades, también se pretende realizar un registro audiovisual o documental que pueda conservarse como legado para futuras generaciones.

Desde la Comisión de Fomento se entiende que alcanzar los 75 años representa una oportunidad para poner en valor la trayectoria de una institución por la que han pasado varias generaciones de niños y familias de Durazno.

EL PROYECTO

Además de las tareas de recuperación del edificio, la comunidad educativa pretende recopilar fotografías y documentos, recoger testimonios de exalumnos y reconstruir parte de la historia de la Escuela Nº 75.

El planteo pasó a distintas áreas

Luego de leer la solicitud, Morán pidió que sus palabras y la nota fueran remitidas a la Comisión de Obras de la Junta Departamental, al intendente departamental, a Promoción Social, Servicios y a las comisiones de Educación y Cultura y Patrimonio.

La intención es conseguir apoyos que permitan avanzar en las mejoras previstas antes del 30 de noviembre, fecha en la que la Escuela Nº 75 celebrará sus 75 años.