Escuela rural de Durazno tiene la vivienda docente inhabitable y su maestra viaja 60 kilómetros diarios

La Escuela Rural N.º 66 del paraje Unión de Vecinos Cerro Juan Jorge presenta problemas edilicios que alcanzan los techos, cielorrasos y la vivienda destinada a la maestra, que según denunció el edil nacionalista Pablo Langone se encuentra inhabitable. La situación obliga a la docente a recorrer 60 kilómetros diarios para poder dictar clases, de acuerdo con el planteo realizado durante la sesión de la Junta Departamental de Durazno del jueves 29 de octubre.

La preocupación fue trasladada al legislador por padres, exalumnos y vecinos de la zona de la séptima sección del departamento, vinculados de distintas maneras con la escuela.

Langone describió deterioros en los techos y cielorrasos del edificio, pero señaló especialmente las condiciones de la vivienda docente.

«La maestra hace 60 kilómetros diarios para dar clase porque es imposible vivir allí», sostuvo.

Ante esta situación, solicitó que sus palabras fueran remitidas a las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a la Comisión de Educación y Cultura de la Junta Departamental y a los diputados por Durazno.

La situación de la auxiliar de servicio

El edil trasladó otro planteo de los mismos vecinos, referido a la situación laboral de una auxiliar de servicio que trabaja en la Escuela N.º 66.

Según explicó, la funcionaria tiene más de 40 años y no puede presentarse a determinados llamados para acceder a un cargo presupuestado porque, de acuerdo con lo que le informaron, se exige tener menos de 30 años.

Langone cuestionó esa situación y destacó que la trabajadora cuenta con valoraciones positivas de docentes y comisiones de padres que conocen su desempeño.

El edil pidió que también se remitiera este reclamo a las autoridades educativas y manifestó su interés en que la Comisión de Educación y Cultura de la Junta visite la escuela, previa autorización, para conocer directamente las condiciones del establecimiento.

Asimismo, sostuvo que las actividades a beneficio organizadas históricamente por las comunidades rurales ayudaban a financiar mejoras en los edificios escolares y constituían espacios de encuentro entre los vecinos.

Blanquillo y San Jorge: reclaman cajeros automáticos

En otro tramo de su intervención, Langone trasladó la solicitud de habitantes de Blanquillo y San Jorge, quienes reclaman la instalación de cajeros automáticos en ambas localidades.

El edil sostuvo que acceder a efectivo representa una dificultad para parte de la población, que debe trasladarse a otras ciudades y, en algunos casos, recorrer más de 100 kilómetros entre ida y vuelta.

Señaló que esos viajes implican gastos en taxis o la necesidad de adaptarse a servicios de ómnibus que no siempre resultan convenientes para los usuarios.

Por considerar que se trata de un servicio fundamental, solicitó que sus palabras fueran enviadas al directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y a los diputados del departamento.

Piden fumigaciones por la presencia de mosquitos

El representante nacionalista también planteó la preocupación de habitantes de localidades del interior por la proliferación de mosquitos.

Solicitó que se estudie la posibilidad de realizar fumigaciones para reducir su presencia y vinculó parte del problema, según su interpretación, con la falta de redes de saneamiento en algunas poblaciones.

El pedido fue dirigido al intendente de Durazno y al Ministerio de Ambiente.

La Paloma: solicitan intervenir un cruce ferroviario

Finalmente, Langone se refirió a los trabajos del corredor forestal en el tramo comprendido entre la ruta 6 y La Paloma.

Recordó que había reclamado la finalización de obras pendientes y reconoció que actualmente los trabajos avanzan a buen ritmo.

Sin embargo, transmitió una nueva inquietud de vecinos relacionada con un cruce de rieles ubicado aproximadamente tres kilómetros antes de llegar a La Paloma.

Según manifestó, las vías generan dificultades especialmente para quienes transitan a caballo o trasladan ganado, debido a que los animales se asustan al atravesarlas.

El edil solicitó que se evalúe retirar o cubrir los rieles mientras se desarrollan las obras en la zona, aunque la decisión sobre una eventual intervención corresponde a los organismos competentes.

El planteo fue dirigido especialmente a AFE y a los diputados por Durazno.