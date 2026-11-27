El edil nacionalista Enrique Erramuspe formuló una serie de cuestionamientos a la gestión económica de la Intendencia de Durazno, criticó el incremento de los gastos de funcionamiento y advirtió que, según su valoración, la administración departamental comenzaría a registrar déficit en 2027.

Durante la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental del jueves 26 de noviembre, el legislador cuestionó las contrataciones de personal, el alquiler de vehículos, los gastos en publicidad, las colaboraciones a instituciones y los viajes al exterior de jerarcas y funcionarios municipales.

«La ciudadanía quiere que sus impuestos sean devueltos en obras, en servicios», manifestó, al reclamar una administración más austera de los recursos públicos.

Alquiler de vehículos y empadronamientos

Entre los aspectos cuestionados, Erramuspe mencionó el alquiler de camionetas por parte de la Intendencia, una modalidad que, según sostuvo, se estaría utilizando en cantidades considerables.

También señaló que esos vehículos estarían empadronados en Maldonado, por lo que no tributarían patente de rodados en Durazno.

El edil extendió sus cuestionamientos a funcionarios municipales y personas contratadas por la administración cuyos vehículos particulares estarían empadronados fuera del departamento.

Según recordó, anteriormente se exigía el empadronamiento en Durazno a funcionarios y personas que mantenían vínculos contractuales con la Intendencia.

Funcionarios, publicidad y viajes

Erramuspe manifestó su preocupación por lo que considera un incremento excesivo de los gastos de funcionamiento de la administración departamental.

Mencionó el aumento de las colaboraciones económicas, incluyendo aportes a instituciones de enseñanza privada, así como los gastos en publicidad en medios departamentales y de Montevideo.

También cuestionó el crecimiento de la plantilla de funcionarios y se refirió al ingreso de personal vinculado a la Fundación Free, sobre el cual formuló cuestionamientos sin aportar documentación durante su intervención.

Otro de los asuntos planteados fue el de los viajes al exterior del intendente y funcionarios municipales, con sus correspondientes viáticos. El edil cuestionó la falta de información sobre los objetivos de esos desplazamientos y los eventuales beneficios obtenidos para el departamento.

El debate sobre las cuentas departamentales

Erramuspe sostuvo que la actual administración habría consumido el superávit recibido del gobierno anterior y advirtió sobre la posibilidad de registrar déficit en 2027.

El tema de las cuentas departamentales ya había generado intercambios en la Junta.

A fines de octubre, el edil frenteamplista Pereyra había reclamado explicaciones a la Dirección de Hacienda sobre los posibles déficits de la Intendencia.

Posteriormente, el edil nacionalista Martín Sastre defendió las inversiones realizadas por la administración y señaló la existencia de US$3,2 millones colocados a plazo fijo.

Las afirmaciones de Erramuspe constituyen un nuevo cuestionamiento, esta vez proveniente de un integrante del propio partido de gobierno.

El legislador también reclamó un mayor ejercicio de las funciones de contralor que corresponden a los integrantes de la Junta Departamental.

Las cifras y afirmaciones sobre la evolución del gasto, la situación financiera y las contrataciones requieren ser contrastadas con los registros de ejecución presupuestal y la información de las autoridades municipales.