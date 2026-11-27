La eventual contratación de un técnico en informática para la Junta Departamental de Durazno, con una remuneración de alrededor de $100.000 y una carga horaria de cuatro horas diarias, fue cuestionada por el edil nacionalista Enrique Erramuspe durante la sesión del jueves 26 de noviembre.

El legislador departamental consideró excesivo e innecesario el gasto y puso en duda la transparencia del procedimiento mediante el cual se cubriría el cargo.

El planteo fue realizado durante la media hora previa, al finalizar una intervención en la que formuló varios cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos, tanto en la Intendencia como en el propio Legislativo departamental.

Cuestionamientos al gasto y al concurso

Erramuspe sostuvo que la incorporación del técnico informático representaría un alejamiento de los criterios de austeridad que, a su juicio, deberían regir el funcionamiento de la Junta.

«Ahora acá en la Junta también se fue la austeridad», expresó.

El edil señaló que la contratación se realizaría mediante un concurso, aunque manifestó sus dudas sobre la transparencia del eventual proceso de selección.

Según afirmó, habría recibido información que lo lleva a pensar que el destinatario del cargo estaría definido de antemano. Incluso señaló que estaría dispuesto a dejar por escrito el nombre de esa persona en un sobre cerrado, para que fuera abierto una vez concretada la designación.

Durante su intervención no presentó documentación que respaldara esa afirmación.

El papel de los ediles en el control del gasto

Los cuestionamientos de Erramuspe se inscribieron en una exposición más amplia sobre la utilización de los recursos departamentales y la responsabilidad de los integrantes de la Junta en el contralor de la gestión pública.

El representante nacionalista defendió la necesidad de administrar con austeridad los recursos provenientes de los contribuyentes y cuestionó lo que considera un incremento innecesario de los gastos de funcionamiento.

Las condiciones de la eventual contratación, su remuneración, la carga horaria y las características del procedimiento de selección mencionadas por el edil todavía requieren confirmación por parte de las autoridades de la Junta Departamental.