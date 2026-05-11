Ruta 5: el edil Stefanoli propone viaductos sobre Zagnoli, Morquio y 18 de Julio

El edil del Partido Nacional Alejandro Stefanoli intervino en la sesión del miércoles 7 de mayo de la Junta Departamental de Durazno para sumarse al debate por el reordenamiento del tránsito en la ciudad capital y proponer una solución estructural: la construcción de uno o dos viaductos que crucen la ruta 5.

El tema en discusión

«Quiero referirme a un tema que se ha tratado en estos días, que tiene que ver con el reordenamiento del tránsito en la ciudad capital, fundamentalmente el que va de este a oeste, y que sin duda trae varios inconvenientes a los habitantes que están del otro lado de la ruta 5», abrió Stefanoli.

El recuerdo de una ciudad partida en dos

El edil hizo un repaso histórico para contextualizar su planteo: «Quienes conocimos el comienzo de la ruta 5 y quienes viajamos cuando se salía por enfrente a la Escuela del Aire Libre, vimos el comienzo de las obras de Uruvial. Y eso le trajo a la ciudad de Durazno la consecuencia de ser partida en dos. Quedó dividida la ciudad».

Reconoció que la colocación reciente de semáforos «ha servido para regular», pero advirtió que «pasaron muchísimos años la ciudad sin semáforo» y que ahora se registra «un crecimiento desmedido del tránsito vehicular, fundamentalmente los rodados, las motos».

«Las dos calles que se pretenden flechar serían insuficientes»

Stefanoli marcó su escepticismo respecto al plan de flechado que se viene discutiendo: «Entendemos que las dos calles que se pretenden flechar para el ingreso a la ciudad serían insuficientes».

El antecedente: la conversación con el ingeniero Montero

El edil recordó haber planteado el tema en otra época. «Recuerdo haber hablado hace un tiempo con el exdirector de obras cuando yo estaba en la intendencia, el ingeniero Montero, y haberle comentado la posibilidad de hacer uno o dos viaductos que atravesaran la ruta 5 en las partes donde hay una mayor depresión, o sea, que la bajada es mucho mayor».

El «mamarracho» del cruce peatonal cercano a Rubino

En medio del planteo, Stefanoli deslizó una crítica concreta a una obra reciente: «He estado revisando, repasando las calles, y bueno, más allá incluso del mamarracho que se hizo del cruce peatonal que está un poquito antes de Rubino, que es una boca de lobo, un desperdicio de dinero que es totalmente desaprovechado porque no anda nadie».

La idea de fondo: sacar la ruta de la ciudad

El edil reiteró una postura que ya había planteado: «Sería oportuno, ya que no se quiso en la administración anterior sacar la ruta de la ciudad como hubiera sido conveniente, y transformarla en un gran bulevar como es el Bulevar Artigas en la ciudad de Montevideo».

Y rebatió uno de los argumentos clásicos en contra: «El argumento aquel que daban de que la gente gastaba dinero si la ruta pasaba por dentro de la ciudad es muy poco válido. En la actualidad, la gente sigue de largo y tiene puntos exclusivos para parar a hacer sus compras, como pueden ser, por ejemplo, las estaciones de servicio».

Las tres calles que propone como cruces

Stefanoli detalló los puntos exactos donde, a su entender, se podría intervenir.

«Quisiera que el departamento de obras de la Intendencia Departamental lo considerara: por las calles Zagnoli sería una; la calle Morquio podría ser otra, que hay una depresión; y finalmente la calle 18 de Julio, que tal vez sea la depresión más profunda, para hacer un túnel por debajo de la ruta 5».

Sobre esta última, agregó una solución técnica concreta: «En el caso de 18 de Julio sería mucho más fácil, porque se podría empezar a elevar la carpeta asfáltica de la ruta 5 desde Morquio, de manera que no fuera necesaria una excavación muy profunda. Y eso solucionaría, creo que definitivamente, el tema del tránsito dentro de la ciudad».

La crítica a la administración anterior

El edil cerró con una mirada política sobre el pasado: «Lamentablemente, tuvimos una administración que gobernó 25 años que no previó esas situaciones. Durante un cuarto de siglo se debieron prever esas situaciones, sobre todo cuando hubo continuidad en la gestión y en los gobernantes».

Solicitó que sus palabras pasen al Ejecutivo Departamental y a la Intendencia de Durazno, para ser consideradas y analizadas por los técnicos que corresponda.