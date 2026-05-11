Barrio Hospital: tras un siniestro, vuelve el reclamo por Joaquín Suárez y 4 de Octubre

El edil del Frente Amplio Rodrigo Castro volvió a plantear en la sesión del 7 de mayo de la Junta Departamental de Durazno la peligrosidad del cruce de las calles Joaquín Suárez y 4 de Octubre, tras conocerse un siniestro vial reciente en el lugar.

Un planteo que ya tenía antecedente

«Quería abordar un tema que prefiero recordar, no quiero ser redundante en el asunto, pero yo tuve una intervención el 26 de febrero donde mencionaba la peligrosidad que tiene la calle Joaquín Suárez y 4 de Octubre, ahí en el barrio Hospital, Cuartel», explicó el edil.

El siniestro que reabrió el reclamo

Castro contó la novedad que motivó la reiteración: «Uno de los vecinos me manifestó que ocurrió un siniestro de tránsito. Por suerte, el siniestro de tránsito no pasó mayores, por eso no tuvo ecos en los medios, pero hay una señalización y hay que ayudarla, esa señalización, para que se respete».

Tres propuestas: lomadas, semáforo o reforzar la señalización

El edil dejó sobre la mesa varias alternativas posibles. «Si la señalización no sirve, podemos poner lomadas. Lo vuelvo a sugerir», planteó.

E hizo una observación de mantenimiento sobre las lomadas ya existentes en la ciudad: «Las lomadas de nuestra ciudad se están gastando, en alrededor de todo el recorrido de la ciudad, pero sería bueno atenderlas».

Como tercera alternativa, propuso una medida más estructural: «También sugiero semáforo, si no… pero en fin, repaso ese tema».

Castro solicitó que sus palabras pasen a la Comisión de Tránsito y a la Dirección de Tránsito del Gobierno Departamental de Durazno.