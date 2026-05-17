🌤 13° 💊 Farmashop Oribe 📩 Enviar noticia
Close Menu
Archivo
mayo 2026
L M X J V S D
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
domingo 17 de mayo de 2026

El estado de la ruta 6 obliga a transportistas y ambulancias de Sarandí del Yí a hacer 30 km más

Lo planteó el edil José Rizzo en la Junta. El tramo afectado va del kilómetro 108 al 169, en el departamento de Florida.
Por Lectura: 2 minutos
El estado de la ruta 6 obliga a transportistas y ambulancias de Sarandí del Yí a hacer 30 km más

El edil del Frente Amplio José Rizzo llevó a la Junta Departamental de Durazno otro reclamo concreto que afecta a los habitantes de Sarandí del Yí: el mal estado de la ruta 6, que es la arteria principal de ingreso y egreso a la ciudad.

El tramo afectado

«La ruta 6 es la arteria principal de ingreso y egreso a Sarandí del Yí», marcó el edil para abrir el planteo.

El tramo en cuestión, según especificó Rizzo, corresponde «desde el kilómetro 108-109 en la localidad de San Gabriel, departamento de Florida, hasta el puente del arroyo Mansavillagra, sobre la misma ruta, también en el departamento de Florida, en el kilómetro 169″.

«Ese es el estado de la ruta 6, que hace muchos años que no tiene mantenimiento», advirtió.

Una expectativa en el nuevo presupuesto

El edil deslizó una expectativa concreta sobre la posibilidad de intervención: «Sabemos que en el presupuesto, en el nuevo presupuesto, está este tramo de la ruta».

Transportistas y ambulancias desviándose por la ruta 41

El planteo más fuerte de Rizzo es el impacto cotidiano sobre el servicio a la ciudad. «Ya nos hemos encontrado con transportistas, incluso algunas ambulancias en estas semanas que son de Sarandí del Yí, transitando por la ruta 41 y por la ruta 7, saliendo hacia la capital del país».

Y detalló el impacto: «Eso implica alrededor de unos 30 kilómetros más, y además de ser una ruta que por su diseño antiguo es bastante lenta para llegar a la capital. Y más si se trata de una urgencia. Y por supuesto, encarece el transporte de mercaderías que llegan a la ciudad».

A quiénes pasa el reclamo

Rizzo pidió que sus palabras lleguen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.

EL CLIMA EN DURAZNO
Cubierto 13°C Cubierto
Ver pronóstico completo Ver más →
Lo más leído de la semana
Ranking según lecturas reales de los últimos 7 días
#1
Duraznense presentará en Italia un exclusivo Pagani Zonda diseñado junto a la marca
Duraznense presentará en Italia un exclusivo Pagani Zonda diseñado junto a la marca
#2
Ejército cerró refugio en Durazno y MIDES busca nuevo espacio para personas en calle
Ejército cerró refugio en Durazno y MIDES busca nuevo espacio para personas en calle
#3
Durazno fue sede de exigente curso militar de infantería mecanizada y blindada
Durazno fue sede de exigente curso militar de infantería mecanizada y blindada
#4
Persecución en Terminal terminó con incautación de cocaína y marihuana
Persecución en Terminal terminó con incautación de cocaína y marihuana
#5
Llamado al 911 en Centenario terminó con condena por abuso sexual
Llamado al 911 en Centenario terminó con condena por abuso sexual

Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy