AFAP: el edil Óscar Rodríguez advierte que estatizarlas sería desconocer el plebiscito

El edil del Partido Nacional Óscar Rodríguez intervino en la pasada sesión de la Junta Departamental de Durazno para retomar, con un enfoque que él mismo definió como más técnico, el debate sobre el Diálogo de Seguridad Social que ya había planteado el compañero Ramuspe desde una perspectiva más política.

«Se trata de un tema de interés general y esto no podemos dejarlo como que pasó y como que quedó», abrió Rodríguez.

Por qué el Partido Nacional no participó

El edil explicó la posición de su sector: «El directorio del Partido Nacional no participó porque supuestamente no estaban dadas las garantías para un proceso que fuera equilibrado y objetivo. Aparte, este tema ya se había planteado en el año 2023, en el cual intervinieron todas las fuerzas políticas. Entonces, no se entendía por qué otra vez tenés que entrar a hablar sobre un plebiscito que ya había pedido, entre uno de sus términos, eliminar las AFAP, retirarse a los 60 años, y una jubilación mínima, que realmente fue lo que llevó a ganar las elecciones al Frente Amplio en gran parte».

Y aportó el dato del resultado: «Un 60% votó que no. Un 60% votó que no».

«Estatizar es desconocer la voluntad popular»

El núcleo del planteo de Rodríguez es la diferencia entre eliminar y estatizar las AFAP.

«Es cierto que en el Diálogo de Seguridad Social no se pretende eliminar las AFAP, pero lo que se dice es que se van a estatizar. Entonces, si usted estatiza algo, quiere decir que lo va a administrar el Estado, o sea, que el Estado va a administrar el aporte de los contribuyentes».

Y agregó: «Ahí, si se quiere, estaríamos por ahí desconociendo la voluntad popular, señor presidente, porque sería la primera vez que se desconoce en parte un plebiscito. De parte del Frente Amplio se han desconocido unos referéndum, pero no un plebiscito».

«Presunta expropiación» de 27.000 millones de dólares

Lo que más le llamó la atención al edil fue la justificación oficial. «Lo que más llamó la atención es que desde la OPP se dice que es un tema de diseño. Entonces ahí entramos como una presunta expropiación de los 27.000 millones de dólares que tienen las AFAP, que es un 32% del PIB. No estamos hablando de poca plata, es muchísima. Muchísimo».

Rodríguez trazó un paralelismo con otro caso reciente: «También se hizo lo mismo con el FONASA. De un día para otro, a fin de año, de las 140.000 personas a las que se devolvían, hay 80.000 a las que no se les va a devolver. También se dijo lo mismo, que era un tema de diseño. Entonces, no queremos caer en esto nuevamente».

El argumento del BPS deficitario

El edil sumó un dato sobre la situación del organismo previsional: «El BPS, como todos sabemos, es un órgano deficitario, le cuesta al Estado 800 millones de dólares por año. Y lo que nosotros vemos es que, si dejamos este dinero para que lo maneje el Estado, es como meter la plata en un saco roto. Es exactamente lo mismo».

Las propuestas: bajar comisiones, reglas más estrictas y mayor control

Rodríguez aclaró que no quería quedarse solo en la crítica y propuso alternativas.

«Nosotros queremos que las AFAP queden privadas como son ahora, porque eso fue lo que votó la ciudadanía en el plebiscito».

Las medidas concretas que enumeró:

Bajar las comisiones que cobran las AFAP, para que las personas puedan acumular mayor capital.

que cobran las AFAP, para que las personas puedan acumular mayor capital. Proponer reglas de inversión más estrictas .

. Mayor control por parte del Estado.

Sobre este último punto, el edil agregó: «Estas AFAP, desde el 96 hasta la última ley, durante 27 años nadie controló. Y fueron funcionando en el tiempo, pero nadie controló, salvo alguna cosa por el Banco Central».

La «frutilla de la torta»: la tasa de interés técnico

Rodríguez cerró su intervención con un dato técnico que califica como «la frutilla de la torta».

«Entre uno de los parámetros para la liquidación de las jubilaciones de las AFAP está lo que se llama TIT, tasa de interés técnico, que la maneja el Banco Central, que estuvo en un 3%. En el 2012, en el gobierno del Frente Amplio, se bajó al 1,50, y ahora está en un 0,78 aproximadamente».

Y explicó el impacto: «No es lo mismo usted multiplicar algo por tres, como era inicialmente, que multiplicarlo por 0,78. De ahí están las rebajas. Antes por cada millón de pesos le daban 5.000, y ahora por cada millón le dan 3.800».

A dónde piden que pasen sus palabras

Rodríguez solicitó que sus palabras pasen a los diputados del departamento, a la OPP, al Ministerio de Trabajo y a la Comisión de Salud Pública y Previsión Social de la Junta.