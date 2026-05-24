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domingo 24 de mayo de 2026

La edil Pintos alertó en la Junta: Panitea lleva todo el año sin los profesores de UTU

La asociación funciona en el local de la ex cordobesa de AFE sobre ruta 14, pero sin docentes desde el inicio del año.
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La edil Pintos alertó en la Junta: Panitea lleva todo el año sin los profesores de UTU
Edil Libertad Pintos (PN)

La edil del Partido Nacional Libertad Pintos llevó a la sesión del 21 de mayo de la Junta Departamental de Durazno una situación que preocupa a la comunidad: Panitea, la asociación que nuclea a niños y adultos con autismo en el departamento, lleva todo el año sin los profesores que históricamente le proporcionaba la UTU.

Una lucha con historia

«Lo hemos visto desde que arranca Panitea, una lucha que ha sido muy importante y han logrado en realidad una enorme cantidad de cosas. Los hemos visto cambiar en varias veces de local», recordó la edil.

Actualmente, la organización funciona en el local de la ex cordobesa de AFE, sobre ruta 14, cedido por el organismo. Hasta ahora, Panitea recibía profesores proporcionados por la UTU. Pero al comienzo del año lectivo eso no ocurrió.

«Llegó el comienzo de año y hasta ahora no han tenido ningún profesor», denunció Pintos.

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Un llamado a la acción colectiva

La edil hizo un llamado expreso a sus compañeros del cuerpo legislativo para buscar canales de intervención.

«Les pido a todos los compañeros que tratemos de ayudar a Panitea», convocó, apuntando a identificar interlocutores en UTU que permitan entender por qué se interrumpió el servicio y restablecer la asistencia docente.

«Es una necesidad imperiosa para esos niños y algunos jóvenes que concurren ahí», subrayó.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy

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