La edil Pintos cuestionó el discurso de Orsi en Las Piedras: «Olvidó a Artigas»

La edil del Partido Nacional Libertad Pintos también aprovechó su intervención en la sesión del 21 de mayo de la Junta Departamental de Durazno para expresar su malestar por el discurso pronunciado por el presidente Yamandú Orsi en el acto por el 215° aniversario de la Batalla de Las Piedras.

«Me sentí realmente no viviendo en este país»

«Cuando festejamos la fecha patria esta que tuvimos el lunes, me sentí realmente no viviendo en este país. Me dio mucha, mucha pena cuando siento y escucho al presidente de la República haciendo una arenga más bien política que olvidándose de Artigas», expresó la edil.

Pintos recordó el lugar histórico de la batalla: «Todos recordaremos que siempre se dijo que la Batalla de Las Piedras había sido uno de los mejores hitos del general Artigas. Es más, que siempre después de una batalla mataban a todos, y aquella famosa frase de Artigas: ‘Piedad para los vencidos'».

Una fecha que, entiende, merece otro tono

«No se me hubiese ocurrido que en una fecha tan especial para todos los uruguayos, que es la base de nuestro Estado, se haya usado ese día y nada menos que por parte del presidente de la República, haciendo alocuciones de carácter netamente político. Haciendo explicaciones que realmente, por lo menos a mí, me dejaron muy, pero muy triste», señaló.

Y cerró con una lectura política: «Sería bueno que se diera cuenta el presidente que ya cada vez, si es que baja los votos que dice que tenía, que se fije, porque si sigue así seguramente se le van a bajar algunos más».