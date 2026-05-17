Los puentes de hierro de Sarandí del Yí, otra vez en la Junta: «Es parte de nuestro patrimonio»

El edil del Frente Amplio José Rizzo volvió a llevar a la Junta Departamental de Durazno la preocupación por los puentes de hierro de Sarandí del Yí, en particular por el puente Osiris Rodríguez Castillo, único de los tres originales que permanece en pie tras los impactos sufridos a lo largo del tiempo.

«La enésima vez que hablamos de estos puentes»

«Creo que esta es la enésima vez que hablamos de estos puentes. Estos puentes son parte del patrimonio de Sarandí del Yí, y hemos solicitado infinidad de veces…», abrió Rizzo, antes de exhibir nuevas imágenes recientes del estado del puente.

Las imágenes, según informó el edil, «me las cedió el programa Alta Presión, me las cedieron hoy en la tarde».

El reclamo concreto: bajar los carteles de altura

El planteo del edil tiene un pedido específico ligado a evitar que se repitan los impactos. «Hemos reclamado que se bajen los carteles de altura máxima permitida al ingreso del único puente que nos va quedando de los tres. Los otros dos los chocaron camiones y los tiraron».

Más de un siglo de historia

Rizzo recordó la antigüedad de las estructuras: «Estos puentes datan del año 1911. Repito, es parte del patrimonio de los sarandillenses, y cada vez que vemos estas imágenes o que surgen estas nuevas imágenes de vehículos que impactan sobre el puente, generan bastante malestar y hasta angustian a los sarandillenses que pretenden cuidar el patrimonio local».

A quiénes pasa el reclamo

Sobre este punto, el edil solicitó que sus palabras lleguen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad.