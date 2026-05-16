El edil Rizzo defendió la reformulación del plan de saneamiento de OSE: «Estaba mal hecho»

El edil del Frente Amplio José Rizzo intervino en la sesión del 14 de mayo de la Junta Departamental de Durazno para defender la reformulación del Plan de Universalización del Saneamiento de OSE, en respuesta al planteo que el edil nacionalista Horacio Corvo había hecho días antes, cuando advirtió que ninguna localidad de Durazno quedó en el plan reformulado.

«Tan mal estaba hecho»

Rizzo abrió el planteo con una afirmación contundente sobre el plan original. «De aquellos famosos 1.000 millones de dólares, terminamos en que había apenas 323 millones de dólares, y por eso se tuvo que tomar la decisión que se tomó», sostuvo.

Y agregó: «Tan mal estaba hecho ese plan que, por ejemplo, una conexión en la Ciudad del Carmen le iba a salir al usuario 33.512 pesos por conectarse al saneamiento. A un vecino de La Paloma, 27.173 pesos«.

«Un plan hecho desde un dron en una oficina en Buenos Aires»

El edil cuestionó la metodología con la que se había diseñado el plan original: «Un plan que se hizo desde un dron en una oficina en Buenos Aires, donde se ponían y se diseñaba el proyecto de instalar caños en zonas inundables, en zonas donde no se iba a poder conectar absolutamente nadie. Y de ahí era donde empezaba a faltar dinero».

El «desorden financiero» advertido por la OPP

Rizzo aportó datos sobre lo que, a su entender, era la situación de fondo en el organismo. «Lo mismo le advirtió ya en el año 2024 la OPP al entonces presidente de OSE y a todo el directorio: que había mucho, mucho desorden financiero».

La secuencia de préstamos pedidos al Parlamento

Y enumeró los pedidos de financiamiento que OSE tuvo que solicitar al Parlamento para poder funcionar:

Marzo de 2024: se solicitaron fondos para que OSE pudiera cumplir con algunas obligaciones.

se solicitaron fondos para que OSE pudiera cumplir con algunas obligaciones. Mayo de 2024: unos 30 millones de dólares . «Se pidió primero 10 y luego 20, y el Parlamento lo autorizó porque si no la OSE no iba a funcionar».

unos . «Se pidió primero 10 y luego 20, y el Parlamento lo autorizó porque si no la OSE no iba a funcionar». Noviembre de 2024: 17 millones de dólares para poder funcionar.

para poder funcionar. Febrero de 2025: OSE pide 55 millones de dólares.

«Por eso fue que se tuvieron que tomar estas tristes medidas con el tema para el interior», cerró Rizzo el planteo sobre saneamiento.