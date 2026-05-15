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viernes 15 de mayo de 2026

«Te cortan el agua y te cobran 8.000 pesos para reconectarte»: el reclamo del edil Baldenegro

El nacionalista llevó a la Junta el caso de vecinos a los que OSE les cobra el "cierre y apertura" tras atrasos. Pidió respuesta al directorio del organismo.
Por Lectura: 2 minutos
"Te cortan el agua y te cobran 8.000 pesos para reconectarte": el reclamo del edil Baldenegro
Edil Jonny Baldenegro (PN)

El edil del Partido Nacional Jonny Baldenegro llevó a la Junta Departamental de Durazno una denuncia social concreta que viene recibiendo de vecinos del departamento: el cobro que aplica OSE para reconectar el suministro de agua a usuarios a los que se les había cortado por atrasos en el pago.

«El problema viene después»

Baldenegro empezó marcando que la lógica del corte por falta de pago no es lo que cuestiona. «Si vos no pagás te cortan el agua. Estamos todos de acuerdo que es algo que uno es consciente cuando trabaja y cuando tiene eso, por más que sea algo primordial. Pero ahí no está el problema. El problema viene después«, planteó.

Y describió la situación: «Vos hacés un montón de sacrificio para poder juntar y ponerte al día, porque no todo el mundo tiene muchas veces para pagar impuestos, para pagar luz, agua, teléfono, un montón de cosas. Y cuando lográs juntar esos pesitos para ponerte al día, te dicen: ‘No, cierre apertura, tenés que pagar casi 8.000 pesos'».

Los números que pone sobre la mesa

El edil dejó el planteo numérico crudo: «Imagínense una persona que te cobran 15.000, 16.000 pesos, que tiene que mantener una casa, que tiene que vestirse, comer, te cortan el agua porque pasaste mal unos meses, no pudiste pagar, y tenés que pagar 8.000 pesos o 5.000 pesos. ¿En qué cabeza cabe? Es abismal».

«Nos tenemos que replantear un montón de cosas»

Baldenegro pidió que el cuerpo legislativo asuma el seguimiento del tema: «Yo creo que ahí nos tenemos que replantear un montón de cosas nosotros también, porque si nosotros acá venimos y planteamos, debemos hacer los seguimientos correspondientes».

El pedido al directorio de OSE

El edil solicitó que sus palabras pasen a los diputados departamentales Magela Rinaldi y Domingo Rielli, y a las autoridades del directorio de OSE:

  • Pablo Ferreri, presidente
  • Guillermo Caraballo, vicepresidente
  • José Amy, director

«Que esa gente que tiene ese problema tenga una solución, y no cobrarte cinco veces más de lo que te tienen que cobrar», cerró Baldenegro.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy