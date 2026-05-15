Edil Corvo: ninguna localidad de Durazno entró en el plan de saneamiento de OSE

El edil del Partido Nacional Horacio Corvo planteó en la Junta Departamental de Durazno una denuncia política y territorial fuerte: tras la reformulación del plan de universalización del saneamiento para pequeñas localidades, ninguna de las cinco localidades de Durazno que estaban previstas en el plan original recibirá obras.

El plan original: cinco localidades de Durazno previstas

«Quería referirme a la reformulación del llamado plan de universalización del saneamiento para pequeñas localidades, que fue un plan que se llevó adelante el anterior gobierno a través de la gestión del directorio de OSE anterior, y que implicaba un proyecto financiado por Fonplata de más de 400 millones de dólares para en ese momento atender 61 localidades de todo el territorio nacional», abrió el edil.

La reformulación: mismo dinero, distintos destinatarios

Corvo recordó la novedad: «Hace pocos días atrás, el actual presidente del directorio de OSE anunció que se había reformulado este plan original, y que se iban a alterar las prioridades que se habían marcado en el anterior plan, con el cometido de ahorrar dinero. Porque el dinero va a ser el mismo, se va a invertir el mismo dinero y aún más tal vez, sino que se cambian los destinatarios de esos fondos, que en definitiva son los ciudadanos que van a recibir el beneficio del saneamiento».

«Con mucha tristeza»

El edil enumeró las localidades que estaban previstas y quedaron afuera: «Con mucha tristeza en el caso de Durazno hago notar que de las cinco localidades que se contemplaban en el plan anterior —Carlos Reyles, Cerro Chato, Ciudad del Carmen, La Paloma y Sarandí del Yí—, en esta reformulación ninguna de ellas recibirá un solo metro de saneamiento en una inversión, como les decía anteriormente, que va a rondar los 478 millones de dólares más IVA«.

Los números: de 61 a 28 localidades, y 10 son de Canelones

Corvo aportó datos concretos sobre cómo quedó la nueva distribución:

«De las 61 localidades originales, hoy se van a atender solamente 28. Y de esas 28 localidades, 10 son del departamento de Canelones: Las Piedras en dos zonas, zona norte, zona sur; Pando, Juan Antonio Artigas o Barros Blancos, Progreso, Santa Rosa, Sauce, Tala, Toledo y Joaquín Suárez».

Y agregó una comparación que aprieta el argumento: «Algunas de estas localidades son de la misma magnitud de habitantes que tiene Sarandí del Yí o que tiene Ciudad del Carmen. Ninguna de nuestras localidades, las cinco que nombré, son inundables, de manera que los argumentos realmente me cuesta encontrarlos. Solamente me imagino otras razones de fondo».

«La brecha de la costa con el interior cada vez va a ser más grande»

El edil planteó una mirada de mediano plazo sobre las consecuencias territoriales de la decisión. «Si hablamos de 500 millones de dólares para todo el país, yo entiendo que debería haber sido una reformulación que tendiera, sobre todo, al Uruguay profundo, al Uruguay más carenciado en cantidad de servicios, en cantidad de prestaciones, como seguramente lo son estas localidades que yo menciono».

Y advirtió: «Porque si no, cada vez más la brecha de la costa con el interior del país cada vez va a ser más grande. Cada vez vamos a tener más gente que se nos va de nuestros pueblos porque acá no le ofrecemos ni siquiera saneamiento».

Sarandí del Yí: el último plan fue en los 80

Corvo aportó un dato histórico sobre la situación local: «En Sarandí del Yí prácticamente el único plan que se hizo fue en la década del 80, hace 40 años, y después algunas intervenciones que hizo Mevir, cuando originalmente el primer saneamiento, que es de la década del 70, lo hizo INVE cuando construyó las viviendas. Ni siquiera lo hizo la OSE».

Y dejó una afirmación más amplia sobre el rol histórico del organismo en el departamento: «OSE se funda en 1952 y prácticamente, de 52 para acá en Durazno, no ha hecho ninguna inversión: siempre ha estado palanqueada o por Mevir, o por la Intendencia, o por algún otro emprendimiento».

A dónde piden que pasen sus palabras

Corvo solicitó que sus palabras pasen a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta, al Intendente Municipal, a los representantes nacionales por el departamento, al Ministerio de Medio Ambiente, al Congreso de Intendentes, a la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) y al Congreso Nacional de Ediles.