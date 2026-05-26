Saneamiento en el interior: fuerte defensa de la gestión actual y anuncios de inversión para Durazno en la Junta Departamental

En la última sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno, celebrada el pasado jueves 21 de mayo, el edil Claudio González utilizó su tiempo en sala para abordar el debate en torno a los planes de saneamiento para las localidades del interior del país, un tema que ha estado en la agenda de varios legisladores locales durante las últimas semanas.

Durante su exposición, el representante efectuó un pormenorizado repaso histórico de las marchas y contramarchas del proyecto general de OSE, defendió la reformulación técnica y financiera de la actual administración e informó sobre las obras que se proyectan específicamente para el departamento de Durazno.

El historial del plan y observaciones técnicas

González recordó que, inicialmente, la administración pasada había anunciado un ambicioso plan de saneamiento universal que proyectaba abarcar 124 localidades del interior, con una estimación de 975 millones de dólares y la generación de 12.000 puestos de trabajo. Sin embargo, el legislador señaló que 18 meses después de ese anuncio el plan original se redujo sustancialmente.

«Pasó a 61 localidades y 349 millones de dólares», argumentó, añadiendo que en aquel proceso el director por la oposición en OSE votó en contra de la iniciativa tras advertir que la propuesta era inconveniente y de escaso impacto real.

Asimismo, el edil subrayó el peso de los controles institucionales al recordar que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó el procedimiento en dos oportunidades. Según detalló en sala, el órgano de control técnico dictaminó que se pretendía firmar un contrato sin contar con el respaldo financiero correspondiente, contraviniendo el artículo 15 del Texto Ordenado de la Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). A esto sumó que, según los registros institucionales, las áreas técnicas de saneamiento de OSE no habían participado activamente en la selección de las localidades beneficiadas.

Ajuste técnico y concreción de la primera etapa

El legislador departamental explicó que el actual gobierno debió enfrentar un desfasaje financiero de 200 millones de dólares para poder dar viabilidad al proyecto heredado.

«Lo que hizo este gobierno fue tomar ese lío y convertirlo en algo real, un plan con plata que existe, con plazos que se pueden cumplir y con técnicos de OSE trabajando en serio», manifestó.

Si bien reconoció que la primera etapa en ejecución abarca un total de 28 localidades —una cifra menor a los primeros borradores anunciados en los periodos previos—, González enfatizó la viabilidad del mismo frente a los anuncios del pasado: «Es menos que 124, es verdad, pero tiene una diferencia fundamental: este sí se va a hacer (…) 28 localidades es menos que 124 y menos que 61, pero es más que cero».

Las obras y el ranking de inversión para Durazno

Respecto a la situación local, el curul anunció que, aunque Durazno no quedó integrado en el primer contingente de obras, los equipos técnicos ya se encuentran planificando la segunda etapa del plan maestro de OSE.

Para esta segunda fase, se prevé una inversión estimada de 18 millones de dólares destinada exclusivamente al departamento de Durazno. Las prioridades establecidas e informadas en la sesión contemplan:

Sarandí del Yí: Obras de infraestructura de saneamiento para la segunda ciudad del departamento.

Obras de infraestructura de saneamiento para la segunda ciudad del departamento. Barrio Moroni y La Lanera: Conexión y extensión de redes en estas populosas zonas de la capital departamental.

Conexión y extensión de redes en estas populosas zonas de la capital departamental. Servicio de barométricas: Coordinación técnica y operativa que actualmente se conversa de forma directa con el Gobierno Departamental.

Finalmente, González aportó datos del presupuesto global del organismo para el actual período, asegurando que Durazno se ubicará en el sexto puesto del ranking nacional de inversiones de OSE, siendo superado únicamente por los departamentos de Canelones, Colonia, Soriano, Maldonado y Río Negro. «Eso no es abandono, señor presidente», concluyó el edil, rechazando los cuestionamientos de la oposición que catalogaban la gestión como centralista.