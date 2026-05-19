La edil Bocchiardo reitera el pedido para que el transporte público llegue al Mevir de La Curva

La edil del Frente Amplio María Bocchiardo reiteró en la sesión del 14 de mayo de la Junta Departamental de Durazno un pedido que ya había realizado meses atrás: la extensión del recorrido del transporte público hasta el Mevir de La Curva.

El pedido y el contexto

«Quisiera reiterar una solicitud que realicé el año pasado, varios meses atrás, de extensión del transporte público hasta el Mevir de La Curva», planteó la edil.

Y describió el complejo: «Es un complejo habitacional que reúne un número importante de personas, con más de 20 viviendas, a las cuales llega hasta unas tres, cuatro cuadras el transporte público, pero no llega hasta el complejo».

«Rehenes de poder acceder a algún vehículo»

Bocchiardo apuntó al impacto cotidiano sobre los vecinos del lugar. «Allí hay muchas personas, muchas de ellas mayores, rehenes de poder acceder a algún vehículo para llegar al centro».

Y reconoció la dimensión económica del planteo, sin abandonar el argumento social: «Sabemos que seguramente es un servicio que da pérdida, pero que tiene un gran valor social».

A dónde pide que pasen sus palabras

La edil solicitó que sus palabras pasen nuevamente a la Comisión de Tránsito, a la División de Tránsito y al Intendente Municipal.