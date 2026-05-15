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viernes 15 de mayo de 2026

El edil Baldenegro invitó al intendente Algorta a la Junta y pidió una rotonda en La Paloma

La invitación llega tras la semana caliente por la terminal. También pidió una rotonda en el ingreso a La Paloma por ruta 6 por motivos de seguridad.
Por Lectura: 2 minutos
El edil Baldenegro invitó al intendente Algorta a la Junta y pidió una rotonda en La Paloma
Edil Jonny Baldenegro (PN)

El edil del Partido Nacional Jonny Baldenegro hizo dos planteos en la Junta Departamental de Durazno: una invitación al intendente Felipe Algorta para que concurra al cuerpo legislativo, y un pedido de rotonda en el ingreso a La Paloma por ruta 6.

La invitación al intendente

«Escuchando los compañeros que solicitaron y nombraron al intendente departamental, estaba en comunicación con él recién, y no sé si puedo plantear una moción en los predios», abrió Baldenegro. «Queda a disposición el jueves que viene. Si lo quieren recibir, bienvenido».

El edil enmarcó la invitación en el clima político de las últimas semanas: «Es un tema que ha estado en el tapete, en la prensa, muchas veces con cosas objetivas, otras veces subjetivas, pero está bueno que sea recibido, ya que veo que hay mucha inquietud».

La fecha que dejó sobre la mesa fue el jueves próximo, en caso de que los ediles estén de acuerdo en recibir al intendente.

Pedido de rotonda en el ingreso a La Paloma

En segundo lugar, Baldenegro trasladó un reclamo recogido en territorio: «Recorriendo el departamento, el otro día hablando con los vecinos de La Paloma, cuando surgió ese tema problemático Baygorria, que veníamos contentos y tuvimos que cambiar los planes. La gente de La Paloma por ruta 6 nos solicita la creación de una rotonda para el ingreso».

El edil explicó la justificación de seguridad: «En la región, niños, trabajadores que van hacia La Paloma… el ingreso a La Paloma es muy peligroso. Camiones a alta velocidad, autos a alta velocidad. Y creo que el ingreso a la ciudad debe ser un ingreso tranquilo, ya que ordena el tránsito en la ciudad».

Baldenegro solicitó que sus palabras pasen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, al intendente departamental y a la Comisión de Obras de la Junta.

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Equipo de redacción de El Acontecer, diario de la ciudad de Durazno, Uruguay, fundado hace más de 40 años. Cubre la actualidad local, departamental y nacional con foco en la comunidad duraznense. Contacto: redaccion@elacontecer.com.uy