Bono escolar para 3.620 niños y Becas Butiá para 281 estudiantes: lo que llega a Durazno

El edil del Frente Amplio Rodrigo Castro intervino en la sesión del 7 de mayo de la Junta Departamental de Durazno para detallar una serie de programas nacionales que están llegando al departamento en materia educativa y de formación laboral.

El marco: actividades con militantes y legisladores

«En estas últimas semanas nuestra fuerza política del Frente Amplio ha realizado un par de actividades con militantes en las cuales tuvimos contacto con senadores, la diputada por el departamento Magela Rinaldi y compañeros que también formaron parte de esas instancias», abrió Castro.

Y enmarcó el sentido del traslado de la información a la Junta: «No fueron instancias simplemente para los militantes en sí, sino que también se presentó un montón de información de avances que tiene gobierno nacional en cuanto a temáticas que tienen que ver con la educación, y voy a comenzar a detallar algunas de ellas, que parece que está bueno saberlo porque antes no estaban y ahora sí».

Bono escolar: 3.620 niños del departamento

El primer dato concreto que aportó tiene que ver con un beneficio universal por niño en edad escolar.

«Quiero destacar el bono escolar, que va a cubrir a 3.620 niños y niñas de nuestro departamento«, detalló el edil, con la siguiente apertura por nivel:

2.797 niños en primaria.

720 niños y niñas en inicial.

103 niños en escuelas especiales.

El monto del bono es de 2.500 pesos por niño. «No es un gran monto, podemos discutirlo, podremos ver en los próximos presupuestos si lo aumentamos, depende de la voluntad de los legisladores que correspondan», planteó Castro.

Becas Butiá: 281 estudiantes de educación media

Castro destacó también el alcance del programa que apunta a sostener la asistencia en la franja educativa donde más cuesta retener estudiantes.

«Quería mencionar las Becas Butiá, que en este 2026 van a cubrir a 281 estudiantes en educación media«, indicó.

Esos estudiantes «van a recibir, para promover sus estudios, nueve cuotas entre abril y diciembre, de montos diferenciados de acuerdo al nivel que estén cursando, que además están comprometidos con la asistencia de los estudiantes».

Y agregó un componente de control: «Todas las bedelías de todas las instituciones educativas de primaria y secundaria tienen un relevamiento inmediato de las asistencias de los estudiantes».

INEFOP: 17 cursos de formación para 2026

El edil también puso el foco en la oferta para personas adultas. «También hay propuestas para los trabajadores o para las personas que quieren tener formación en el trabajo. INEFOP pretende para este 2026 17 cursos de formación«.

Algunos de esos cursos «están desparramados por todo el departamento». Entre las ofertas a corto plazo, Castro mencionó cursos vinculados al comercio y servicios de gastronomía.

Y destacó dos en particular:

Un curso de medio oficial albañil con introducción a la soldadura , mediante un convenio entre el FOCAP y el INEFOP . «Cualquier ciudadano que esté dentro de la construcción o que esté por fuera puede consultar el INEFOP para un curso de esos».

, mediante un convenio entre el . «Cualquier ciudadano que esté dentro de la construcción o que esté por fuera puede consultar el INEFOP para un curso de esos». Un curso de operario de retroexcavadora con libreta H, con inicio en junio en la ciudad del Carmen y sus alrededores. «También para anotarse hay información en el INEFOP».

Castro solicitó que sus palabras pasen a la Comisión de Educación del recinto.