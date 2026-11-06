«Pozos y más pozos y excavaciones». Con esa expresión, el edil nacionalista Gabriel Díaz Landoni cuestionó el ritmo de construcción de la nueva Shopping Terminal de Durazno y advirtió sobre el deterioro de la calle utilizada por los ómnibus para salir hacia la avenida Juan Jacinto Apolo. Durante la sesión de la Junta Departamental del jueves 5 de noviembre, anunció un pedido de informes para aclarar cuándo comenzó formalmente el plazo de obra y planteó, además, ampliar la doble circulación de las calles Galarza y Gallinal, tras la reciente aprobación del flechamiento de 25 de Agosto.

La intervención reunió dos preocupaciones vinculadas con la circulación en la ciudad: los cambios previstos para el tránsito en el entorno de ruta 5 y las condiciones en que funciona la actual terminal mientras avanza el nuevo complejo comercial.

«Las obras continúan a un ritmo sumamente lento»

Díaz Landoni sostuvo que los trabajos de construcción de la Shopping Terminal no muestran, a su entender, los avances que se habían anunciado.

«Las obras continúan a un ritmo muy lento, sumamente lento», afirmó.

El edil recordó que representantes del consorcio responsable del emprendimiento concurrieron anteriormente a la Junta Departamental para informar sobre las características del proyecto y sus plazos.

Sin embargo, cuestionó que los compromisos expuestos durante aquella instancia no se estén reflejando en el desarrollo de los trabajos.

«Se pasaron todos los plazos y resulta que seguimos en lo mismo: pozos y más pozos y excavaciones, y la misma cantidad de gente, y el avance de obra es escaso», expresó.

Sus afirmaciones constituyen una valoración sobre el estado de la construcción. Durante la intervención no presentó un informe técnico de avance que permitiera establecer qué porcentaje de la obra se encuentra ejecutado.

Pedirá informes para aclarar cuándo comenzó el plazo de obra

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con la fecha que debe tomarse como referencia para computar el plazo de construcción.

Según explicó, existen versiones diferentes sobre cuándo se formalizó el inicio del emprendimiento.

Díaz Landoni señaló que desde la actual administración se ha mencionado enero de 2026, mientras que, de acuerdo con consultas realizadas por el edil, autoridades anteriores sostienen que la documentación correspondiente fue firmada antes de julio de 2025.

«¿Cuándo se firmó el comienzo de la obra? ¿Antes de julio de 2025 o en enero de 2026?», preguntó.

El representante nacionalista anunció que formulará un pedido de informes para esclarecer las fechas y las obligaciones contractuales.

Consideró que la diferencia no es menor, ya que podría modificar sustancialmente la evaluación del cumplimiento de los plazos.

El comienzo de los movimientos visibles de obra fue informado en enero de este año, pero la fecha de inicio de los trabajos no necesariamente coincide con la de la firma del contrato ni con el inicio del plazo contractual.

Advirtió sobre el deterioro de la salida de ómnibus

El edil también cuestionó las condiciones de circulación en el sector utilizado por los ómnibus que salen de la terminal actual.

Señaló que los últimos cien metros antes de llegar a la avenida Juan Jacinto Apolo presentan un importante deterioro, que dificulta la circulación de las unidades.

«La calle está lamentable. Los últimos cien metros antes de salir a la avenida Apolo son intransitables», afirmó.

Díaz Landoni aseguró haber realizado una filmación para mostrar el estado del lugar, aunque explicó que no llegó a presentarla durante la sesión.

Según describió, existe un pozo de importantes dimensiones próximo a la salida, que representa una dificultad para los vehículos de transporte de pasajeros.

Por esa razón, solicitó que la Comisión de Tránsito y el Ejecutivo Departamental, a través del Departamento de Obras, estudien una intervención que permita mejorar las condiciones de circulación.

Propuso extender la doble mano en Galarza y Gallinal

En la primera parte de su exposición, el edil volvió sobre la decisión adoptada por la Junta Departamental el jueves 29 de octubre, cuando se aprobó el sentido único de calle 25 de Agosto y la ampliación de la doble circulación en determinados tramos de Artigas y Morquio.

Díaz Landoni explicó que, durante el fin de semana, recorrió la zona y conversó con vecinos sobre el esquema aprobado.

A partir de esas observaciones, consideró que también debería estudiarse la extensión de la doble circulación en una cuadra adicional de las calles Pablo Galarza y Gustavo Gallinal.

«Nos quedó colgado no haber hecho lo mismo en calle Galarza y en calle Gallinal», expresó.

Recordó que inicialmente se había considerado suficiente ampliar el doble sentido en Artigas, debido a los problemas de circulación detectados en la zona de 25 de Agosto y 18 de Julio.

Posteriormente, el Frente Amplio propuso incorporar una modificación similar en Morquio, iniciativa que el edil valoró positivamente.

Ahora entiende que sería conveniente estudiar el mismo criterio para Galarza y Gallinal, a fin de dar mayor continuidad a los recorridos en las conexiones con ruta 5.

El nuevo esquema de tránsito todavía no está vigente

El planteo se produce una semana después de que la Junta aprobara, por 25 votos en 29, el flechamiento de calle 25 de Agosto y los cambios en Artigas y Morquio.

Las modificaciones aprobadas comenzarán a regir el 1.º de enero de 2027.

El esquema establece sentido único para 25 de Agosto entre Leandro Gómez y avenida Juan Jacinto Apolo, mientras que Artigas y Morquio tendrán doble circulación entre 25 de Agosto y Wilson Ferreira Aldunate.

La nueva propuesta de Díaz Landoni no forma parte de ese decreto aprobado y deberá analizarse por separado.

El edil solicitó que su planteo sea remitido a la Comisión de Tránsito y Transporte para estudiar la viabilidad de las modificaciones, consultar a las bancadas y eventualmente elevar una iniciativa al Ejecutivo Departamental.

De esta manera, mientras la ciudad se prepara para la entrada en vigencia del nuevo flechamiento, vuelven a surgir propuestas para ajustar la circulación en las calles próximas a ruta 5.